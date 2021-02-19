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Интерфакс-АВН

Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в четверг провел встречу с начальником Департамента международного военного-сотрудничества - помощником министра обороны Республики Беларусь по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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