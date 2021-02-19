"Политика России": глава Пентагона рассказал, что угрожает НАТО

Глава Пентагона назвал Россию среди главных угроз для существования НАТО
Одна из главных угроз для НАТО - российская «политика дестабилизации», заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, опасения вызывает также укрепление КНР, международный терроризм, COVID-19 и изменение климата. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс должен стать площадкой для объединения по противодействию Китаю и России.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, - одна из главных угроз для НАТО. Об этом он сообщил на заседании министров обороны стран альянса, передает газета «Известия».
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.
«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок и ценности», - добавил он.
В ответ на слова генсека НАТО глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что альянс - пережиток прошлого, изменение стратегических доктрин которого лишь подрывает мировую архитектуру безопасности.
«НАТО - это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости и безопасности в Европе, и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности», - считает сенатор.
Иногда в западных странах звучат весьма пугающие «пророчества» по поводу возможного будущего отношений между Западом и Востоком. Не далее как 2 февраля американский адмирал Чарльз Ричард заявил, что США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива».
По его словам, существует вероятность, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением оружия массового поражения.
«Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые исходят от наших противников», - заявил адмирал. Ричард отметил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения.
В совокупности с «захватом» Крыма это демонстрирует готовность России вести агрессивное соперничество и игнорировать международные нормы, добавил он. Полуостров в состав РФ вошел по итогам референдума, прошедшего в соответствии со стандартами ООН.
Тем не менее, в конце декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.
Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения России в «агрессивном поведении» заявил, что это «разговор в пользу бедных». В частности, авиация НАТО гораздо более активно летает у российских границ, чем российская - у рубежей западных держав. Кроме того, Кремль подчеркивал, что российская военная доктрина не содержит в себе постулата о нанесении первого ядерного удара противнику.
Петр Николаев