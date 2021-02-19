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В США рассказали о секретной пушке советского «Алмаза-2»

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Автоматическая пушка Р-23М калибра 23 миллиметра, установленная на советскую орбитальную космическую станцию «Салют-3» («Алмаз-2»), была единственным оружием, когда-либо запущенным в космос, рассказывает The Drive.

Американское издание обратило внимание на репортаж, посвященный февральскому визиту министра обороны России Сергея Шойгу в реутовское Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, «представляющий лучший взгляд на российскую секретную космическую пушку».

The Drive отмечает, что с помощью секретной Р-23М, основанной на авиационной автоматической пушке системы Арона Рихтера, в СССР планировали держать оборону «Салюта-3» в случае нападения американских космических кораблей.

Издание пишет, что испытания Р-23М в космосе прошли 46 лет назад, в последний день нахождения советской станции на околоземной орбите. Подробности тестов, согласно публикации, неизвестны. Там же отмечается, что с целью компенсации возникающей при выстреле из пушки отдачи «Салют-3» задействовал реактивные двигатели.

В феврале заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Олег Кораблев напомнил, что в 2000-2010-х годах прорабатывалась российско-европейско-американская миссия, предполагавшая отправку к Европе, одному из спутников Юпитера, межпланетной космической станции Europa Jupiter System Mission. Специалист отметил, что в рамках проекта российская сторона отвечала за создание посадочной станции «Лаплас». «Мы много лет потратили на этот проект, но оказалось, что с радиационной стойкостью электронных компонентов, на которую мы могли бы рассчитывать, нет никаких шансов», — заявил ученый.


Иван Потапов

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Россия
США
Компании
ИКИ РАН
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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