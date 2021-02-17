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Миссия России на Европу «отмерла»

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Источник изображения: Изображение: NASA / Wikimedia

В 2000-2010-х годах прорабатывалась российско-европейско-американская миссия, предполагавшая отправку к Европе, одному из спутников Юпитера, в подледном океане которого возможна жизнь, межпланетной космической станции Europa Jupiter System Mission, напомнил РИА Новости заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

Специалист отметил, что в рамках проекта российская сторона отвечала за создание посадочной станции «Лаплас». «Мы много лет потратили на этот проект, но оказалось, что с радиационной стойкостью электронных компонентов, на которую мы могли бы рассчитывать, нет никаких шансов», — заявил ученый.

Кораблев отметил, что «в результате наша часть "отмерла", а американская и европейская разделились, превратившись, соответственно, в Europa Clipper и JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer — прим. «Ленты.ру»)». Ученый добавил, что в американской миссии используются «бронебойные приборы из бронебойных микросхем, которые есть только в США».

Согласно ученому, «нашим основным вектором, принимая во внимание все финансовые ограничения, выбрана Венера». Кораблев также добавил, что российский научный прибор планируется использовать на китайской миссии к астероиду. «Китай открывается, но не сразу», — заметил ученый.

В мае 2016 года НАСА, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters учеными из Лаборатории реактивного движения (город Пасадена), сообщило, что химический баланс подледного водоема Европы напоминает таковой в земном океане.

Европа является одним из основных кандидатов на источник внеземной жизни в Солнечной системе. Под ледяной поверхностью Европы может скрываться подледный океан или слой вязкого льда. Соленой воды под поверхностью спутника Юпитера может оказаться в два раза больше, чем в Мировом океане на Земле. Телескоп Hubble в 2012 году на Европе зафиксировал водяные гейзеры. На Земле похожие на европейские условия наблюдаются, например, на гидротермальных полях Лост Сити Срединно-Атлантического хребта.


Иван Потапов

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