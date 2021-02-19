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Разработчик российской «Булавы» создал беспилотный маглев

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Московский институт теплотехники
Московский институт теплотехники.
Источник изображения: Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ), создавшая баллистическую ракету Р-30 «Булава-30», разработала поезд на магнитной подушке (маглев), способный, в частности, работать в беспилотном режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор предприятия Юрий Соломонов.

Академик Российской академии наук (РАН) отметил, что целью проекта является создание полноразмерного демонстратора технологии, который бы позволил подтвердить правильность используемого в МИТ подхода к маглеву. Герой России добавил, что ведущиеся работы основаны на проекте монорельсовой транспортной системы.

«В настоящее время ведется изготовление составных частей и электрооборудования макета ЭПС (электроподвижный состав — прим. «Ленты.ру»). Предполагаемый срок начала ходовых испытаний — третий квартал этого года», — сказал генеральный конструктор.

Агентство пишет, что «по результатам испытаний будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы и их тиражирования для регионов страны».

В декабре 2020 года подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30». Тогда же американский журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех Р-30 «Булава-30», произведенный К-551 «Владимир Мономах» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
МИТ
Проекты
2020-й год
955 Борей
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