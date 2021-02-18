Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, заявил представитель Пентагона во вторник, 16 февраля. Стенограмма брифинга опубликована на сайте американского министерства обороны.

«Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок», — отметили в Пентагоне.

По словам представителя минобороны США, американские власти намерены продвигать свои собственные интересы, при этом заставляя Россию «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».

«Я думаю, мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это также в его сотрудничестве с Китаем, <...> партнерстве по расчету, как назвал его [Верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе] генерал [Тод] Уолтерс», — подчеркнул представитель Пентагона.

Отмечается, что американская сторона намерена поднять вопрос об угрозе со стороны России на видеоконференции министров обороны НАТО, запланированной на 17–18 февраля.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo заявил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. По его словам, диалог с российскими властями должен основываться «на силе, на твердости», но также необходимо настраивать взаимодействие с РФ.

При этом накануне Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он намерен вынести на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности альянса у границ России.