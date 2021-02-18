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Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: ТАСС

Российские авиастроители сорвали сроки возобновления производства стратегических бомбардировщиков Ту-160, оснащенных новым ракетным комплексом. Ранее, напомним, сообщалось о первом полете Ту-160М с перспективными двигателями.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 наравне с более старым Ту-95МС — основа мощи российской стратегической авиации. Поэтому возобновление производства самолета считают одним из значимых элементов национальной безопасности.

Программа сталкивается с рядом проблем. Как сообщило РИА Новости, российское Минобороны подало к компании «Туполев» иск, который связан со срывом возобновления строительства авиакомплекса, оснащенного новой системой вооружений. «На рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы находится дело А40-244138/2020 по иску Минобороны России к ПАО “Туполев” о взыскании неустойки в сумме 5 458 038 786,79 рубля за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1, 3, 8.1 СЧ ОКР по государственному контракту от 26.12.2016 № 1625187324231452208001873 (ОКР 70М 506). Судебное заседание назначено на 04.03.2021», — приводит агентство выдержки из дела.

По словам военного обозревателя Виктора Мураховского, шифр 70М обозначает модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160. В то же время под обозначением 506 скрывается новая ракета, которую сможет применять эта машина. Производитель ракеты — «НПО машиностроения».

Как отметил эксперт, разбирательство не обязательно будут иметь для программы серьезные последствия. Мураховский добавил, что военные не имеют претензий к производителю ракетного комплекса.

Бомбардировщик Ту-160 в разное время прошел через несколько этапов модернизации, которые ставили перед собой разные задачи. Ранее ряд машин прошел «экономичную» модернизацию, которая, помимо прочего, позволила применять новые ракеты, такие как Х-101. В ноябре прошлого года стало известно, что Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями.

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М

Источник изображения: БИЗНЕС Online

Напомним, глубоко модернизированный Ту-160 выполнил первый полет год назад. В 2018 году совершил первый полет бомбардировщик, который произвели из советского задела.

Таким образом, России только предстоит наладить выпуск полностью новых Ту-160, имеющих современное радиоэлектронное оборудование и способных нести передовое вооружение.

Глубоко модернизированный самолет новой постройки специалисты рассматривают в качестве «переходного звена» между советскими машинами и принципиально новыми стратегическим бомбардировщиком, создаваемым по программе ПАК ДА.

Последний будет кардинальным образом отличаться от всего, что ранее производил СССР или Россия. По данным из открытых источников, речь идет о малозаметной машине, выполненной по аэродинамической схеме «летающее крыло». Вероятно, она будет концептуально близка к американскому B-2 Spirit.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Туполев
Проекты
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