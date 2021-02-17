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РИА Новости

"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей

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Бомбардировщик Ту-160 "Валерий Чкалов" на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"
Бомбардировщик Ту-160 "Валерий Чкалов" на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым ракетным вооружением, следует из квартального отчета компании.

"На рассмотрении в арбитражном суде г. Москвы находится дело А40-244138/2020 по иску Минобороны России к ПАО "Туполев" о взыскании неустойки в сумме 5 458 038 786,79 рублей за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1, 3, 8.1 СЧ ОКР по государственному контракту от 26.12.2016 №1625187324231452208001873 (ОКР 70М 506). Судебное заседание назначено на 04.03.2021", - говорится в документе.

Как пояснил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский, шифр 70М относится самолету Ту-160, причем речь идет именно о новых машинах, которые будут собираться на воссозданном производстве. 506, по его словам, обозначает новую ракету, производства НПО машиностроения, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По информации эксперта, к производителю ракет у военного ведомства нет претензий, вопрос - в срыве сроков.

"Здесь трудно предсказать (об исходе дела)...Финансисты просто обязаны формально иски подавать. Потом начинаются разборки, то есть это не говорит, что все провалено", - добавил эксперт.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Туполев
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