В США российский «Ласок 4-П» назвали чумным

Российский легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» выглядит как «мобильный чумной доктор», пишет The Drive.

Причиной создания «Ласок 4-П» американское издание называет необходимость Минобороны России иметь бронемашину, способную размещаться внутри вертолета Ми-8 АМТШ. «Это жесткое требование может до некоторой степени объяснить явно странную эстетику полученного продукта», — пишет издание.

The Drive отмечает, что использование в машине V-образного корпуса, вероятно, объясняется необходимостью защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ) или мин. Другие элементы автомобиля, в частности, закрепленное на двери запасное колесо, как пишет издание, «больше обязаны конструкции из межвоенного периода между Первой и Второй мировыми войнами, чем тому, что вы можете увидеть на современном поле боя».

Согласно разработчику «Ласок 4-П», центру «Инновационное Шасси», легкая бронемашина с бронекапсулой и модулем грузового отсека «специально разработана с низким силуэтом и параметрами небольшой массы (компактный несущий бронекорпус) для обеспечения возможностей транспортировки внутри многоцелевых вертолетов». Машина создана организацией в инициативном порядке.

В декабре 2020 года в публикации The Drive платформа «Северный полюс» проекта 00903, в том же месяце спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, была названа «самым уродливым кораблем» в мире. Тогда же необычную конструкцию данной платформы директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров объяснил необходимостью пребывания «большую часть времени во льдах».

Иван Потапов