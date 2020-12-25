Войти
Lenta.ru

В России объяснили «уродливость» российского «Северного полюса»

372
0
0
Источник изображения: Фото: «Адмиралтейские верфи»

Форма российской самодвижущейся арктической платформы «Северный полюс» проекта 00903 объясняется тем, что данное «судно будет находиться большую часть времени во льдах, а благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность», заявил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

По его словам, при проектировании корабля «вдохновлялись знаменитой шхуной Fram, которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции [исследователя Фритьофа] Нансена». «Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру», — сказал Макаров.

Таким образом специалист прокомментировал публикацию американского издания The Drive, в которой платформа «Северный полюс», в декабре спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, была названа «самым уродливым кораблем» в мире.

В настоящее время «Северный полюс» проекта 00903 готов на 61 процент. Завершение строительства корабля намечено на 2022 год. Длина платформы — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — более 10 тысяч тонн. Скорость корабля — не менее 10 узлов, экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека. Срок автономной работы — до двух лет. Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для вертолетов Ми-8 и Ми-38.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
Арктика
Похожие новости
23.12.2020
В США увидели в России самый уродливый корабль в мире
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
28.03.2019
"Тропический" дебют. Россия выводит на мировой рынок вертолет Ми-38
22.12.2014
России нужны военные ледоколы
16.05.2014
ФСБ всерьез взялась за завод им. Горького
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:59
  • 2
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений