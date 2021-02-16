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Российский АК-19 получит патроны НАТО

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Автомат АК-19 получит возможность заряжаться патронами НАТО, передает РИА Новости заявление генерального директора группы компаний «Калашников» Дмитрия Тарасова.

Согласно руководителю, первая соответствующая заявка в концерн поступила от зарубежных заказчиков. «АК-19 использует патрон 5,56 на 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок», — заявил гендиректор.

Агентство напоминает, что впервые за рубежом АК-19 будет представлен на выставке IDEX-2021, которая намечена на 21-25 февраля в Абу-Даби.

В феврале Тарасов сообщил, что основной задачей смарт-ружья МР-155 Ultima, считающегося «оружием для хипстеров», является привлечение «поколения Z», которое «родилось с гаджетами и себя не мыслит без них».

В сентябре 2019 года концерн выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение российской армии в 2018 году.


Иван Потапов

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Проекты
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