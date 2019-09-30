"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова засняли на видео

Видео: Калашников / YouTube

Концерн "Калашников" выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

В подписи к видео отмечается, что для теста было подготовлено 26 магазинов емкостью 30 патронов, а после завершения эксперимента автомат был разобран для проверки изменений, произошедших в деталях конструкции, в частности в дульном тормозе, стволе, газовой трубке, цевье, ствольной коробке, возвратном механизме и затворной раме с затвором.

"Согласно требованиям Минобороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению", — сообщает "Калашников".

В июне Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) рассекретило архивные документы об испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах.

В марте сообщалось об открытом в Индии заводе по производству автоматов Калашникова.