Первый пакистанский самолет Super Mushshak для ВВС Турции

Появилась первая фотография легкого поршневого учебно-тренировочного самолета MFI-395 Super Mushshak, изготовленного пакистанским авиастроительным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра для военно-воздушных сил Турции. Самолет имеет турецкий бортовой номер 21-6462 и серийный номер 15.462.

Первый учебно-тренировочный самолет MFI-395 Super Mushshak, изготовленный пакистанским авиастроительным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (PAC) для ВВС Турции (турецкий бортовой номер 21-6462, серийный номер 15.462). Камра (Пакистан), февраль 2021 года (с) Zohaib Malik

Напомним, что в 2016 году Турция заключила с Пакистаном контракт на закупку 52 самолетов Super Mushshak пакистанского производства (с опционом еще на 48 самолетов), которые должны заменить в турецких ВВС в качестве учебно-тренировочных машин начального этапа подготовки используемые сейчас самолеты Cessna T-41D Mescalero и SIAI Marchetti SF.260D, в основном в составе 123-й учебной эскадрильи 2-й авиабазы в Измире. Как можно судить, фактически данный контракт был оффсетным в порядке компенсации за закупки Пакистаном вооружения в Турции (в частности, за контракты в области кораблестроения). Однако вступление контракта в действие затянулось, и первые самолеты Super Mushshak, собираемые для Турции, были замечены в цеху РАС только в начале 2020 года. Ранее сообщалось, что большая часть заказанных самолетов должна собираться в Турции, однако пока что сведения об этом отсутствуют.

Самолет MFI-395 Super Mushshak является улучшенной версией шведского учебного самолета Saab MFI-17 Supporter, производившегося РАС по лицензии под названием Mushshak на своем головном предприятии в Камра с 1981 года. Выпуск усовершенствованного варианта Super Mushshak ведется РАС с 1995 года. Общее количество построенных самолетов Mushshak/Super Mushshak, судя по серийному номеру самолета для Турции, достигло 462. Самолет Super Mushshak весьма популярен в развивающихся "мусульманских" странах, и к настоящему времени закуплен уже 10 государствами, включая Азербайджан.