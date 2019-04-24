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24.04.2019
bmpd.livejournal.com

ВВС Азербайджана начали подготовку летчиков на пакистанских самолетах Super Mushshak

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Как сообщило 22 апреля 2019 года министерство обороны Азербайджана, начались учебно-тренировочные полеты "молодых летчиков" на приобретенных Азербайджаном пакистанских легких учебно-тренировочных самолетах MFI-395 Super Mushshak первоначального этапа подготовки.

Учебно-тренировочный самолет пакистанского производства РАС MFI-395 Super Mushshak ВВС Азербайджана, 22.04.2019 (с) министерство обороны Азербайджана

Как говорится в пресс-релизе министерства обороны Азебайджана, "молодые военные пилоты, в целом теоретически освоившие тактико-технические характеристики и летные возможности самолетов Super Mushshak и L-39, а также прошедшие соответствующие тренировки на тренажерах, приступили к выполнению практических учебно-тренировочных полетов на этих самолетах и многоцелевых вертолетах серии "Ми".

Согласно поставленным задачам, молодые военные пилоты отрабатывают технику пилотажа, маршрутные полеты, а также парные и звеньевые полеты".

Со стороны bmpd напомним, что 27 июля 2017 года командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров в Исламабаде подписал контракт на закупку для ВВС Азербайджана десяти легких поршневых учебно-тренировочных самолетов начальной подготовки MFI-395 Super Mushshak пакистанского производства у их производителя - пакистанского государственного авиапромышленного объединения Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Первые пять самолетов были поставлены в Азербаджан в ноябре 2018 года, другие пять - в начале 2019 года.

Самолет MFI-395 Super Mushshak является улучшенной версией шведского учебного самолета Saab MFI-17 Supporter, производившегося РАС по лицензии под названием Mushshak на своем головном предприятии в Камра с 1981 года. Выпуск усовершенствованного варианта Super Mushshak ведется РАС с 1995 года.

Азербайджан стал десятым известным иностранным покупателем самолета Super Mushshak, достаточно популярного в развивающихся "мусульманских" странах.

Учебно-тренировочные самолеты пакистанского производства РАС MFI-395 Super Mushshak ВВС Азербайджана, 22.04.2019 (с) министерство обороны Азербайджана

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Пакистан
Швеция
Продукция
L-39
Super Mushshak
Компании
PAC
SAAB
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