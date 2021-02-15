Грузинская армия получает новые технику и вооружение

Министерство обороны Грузии 10 февраля 2021 года провело церемонию получения более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, а 11 февраля - американского пулеметного и гранатометного вооружения.

Полученные министерством обороны Грузии 12,7-мм пулеметы M2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты Mk 19 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

10 февраля в расположении 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани около Тбилиси состоялась церемония получения министерством обороны Грузии более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, включая кунги и автоцистерны на базе IVECO Trakker и грузовые автомобили IVECO и MAN. Напомним, что 22 июня 2020 года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси подписал контракты с представителями компаний MAN, IVECO и Ford на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов трех данных производителей.

11 февраля министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили снова посетили 4-ю механизированную бригаду грузинской армии в Вазиани, где лично ознакомились с процессом оснащения подразделений современным пехотным оружием американского производства, включая 12,7-мм пулеметы M2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты с ленточным питанием Mk 19 американского производства. Также была продемонстрирована полученная Грузией очередная партия американских ручных пулеметов M249 под патрон 5,56 х 45 мм НАТО.Грузинские и американские инструкторы Центра боевой подготовки (CTC) на полигоне Вазиани организовали показательные стрельбы из полученного оружия.

Напомним, что первая партия полученных грузинской армией из США пулеметов М249 была продемонстрирована в Вазиани в сентябре 2020 года. Всего, согласно заявлению посольства США в Грузии, грузинская сторона должна получить 600 рулеметов М249.

Сообщалось, что на первом этапе пулеметами M249 будут оснащены грузинские части, прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы обучения GDRP (Georgia Defense Readiness Program), а также учебные подразделения. Программа GDRP была начата в мае 2018 года и покрывает подготовку и оснащение по стандартам НАТО девяти грузинских батальонов, с завершением к июлю 2021 года. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США и в счет американской военной помощи Грузии. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий. Обучение использованию пулеметов М249 и М2А1 и гранатометов Mk 19 ведется при участии американских инструкторов.

5,56-мм ручной пулемет М249 является стандатным для армии США вариантом пулемета Minimi разработки бельгийской компании FN. Производство пулеметов М249 для американских вооруженных сил ведется на американском предприятии FN Manufacturing LLC в Колумбии (Южная Каролина), и именно пулеметы этого производства поставлены Грузии.

Полученные министерством обороны Грузии 12,7-мм пулеметы М2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты Mk 19 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

Очередная партия полученных министерством обороны Грузии 5,56-мм ручных пулеметов М249 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

Церемония передачи министерству обороны Грузии более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, включая кунги и автоцистерны на базе IVECO Trakker и грузовые автомобили IVECO и MAN. Вазиани, 10.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

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