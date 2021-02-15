Войти
bmpd.livejournal.com

Грузинская армия получает новые технику и вооружение

537
0
0

Министерство обороны Грузии 10 февраля 2021 года провело церемонию получения более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, а 11 февраля - американского пулеметного и гранатометного вооружения.

Полученные министерством обороны Грузии 12,7-мм пулеметы M2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты Mk 19 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

10 февраля в расположении 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани около Тбилиси состоялась церемония получения министерством обороны Грузии более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, включая кунги и автоцистерны на базе IVECO Trakker и грузовые автомобили IVECO и MAN. Напомним, что 22 июня 2020 года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси подписал контракты с представителями компаний MAN, IVECO и Ford на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов трех данных производителей.

11 февраля министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили снова посетили 4-ю механизированную бригаду грузинской армии в Вазиани, где лично ознакомились с процессом оснащения подразделений современным пехотным оружием американского производства, включая 12,7-мм пулеметы M2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты с ленточным питанием Mk 19 американского производства. Также была продемонстрирована полученная Грузией очередная партия американских ручных пулеметов M249 под патрон 5,56 х 45 мм НАТО.Грузинские и американские инструкторы Центра боевой подготовки (CTC) на полигоне Вазиани организовали показательные стрельбы из полученного оружия.

Напомним, что первая партия полученных грузинской армией из США пулеметов М249 была продемонстрирована в Вазиани в сентябре 2020 года. Всего, согласно заявлению посольства США в Грузии, грузинская сторона должна получить 600 рулеметов М249.

Сообщалось, что на первом этапе пулеметами M249 будут оснащены грузинские части, прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы обучения GDRP (Georgia Defense Readiness Program), а также учебные подразделения. Программа GDRP была начата в мае 2018 года и покрывает подготовку и оснащение по стандартам НАТО девяти грузинских батальонов, с завершением к июлю 2021 года. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США и в счет американской военной помощи Грузии. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий. Обучение использованию пулеметов М249 и М2А1 и гранатометов Mk 19 ведется при участии американских инструкторов.

5,56-мм ручной пулемет М249 является стандатным для армии США вариантом пулемета Minimi разработки бельгийской компании FN. Производство пулеметов М249 для американских вооруженных сил ведется на американском предприятии FN Manufacturing LLC в Колумбии (Южная Каролина), и именно пулеметы этого производства поставлены Грузии.

Полученные министерством обороны Грузии 12,7-мм пулеметы М2А1 и 40-мм автоматические станковые противопехотные гранатомёты Mk 19 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

Очередная партия полученных министерством обороны Грузии 5,56-мм ручных пулеметов М249 американского производства. Вазиани, 11.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

Церемония передачи министерству обороны Грузии более 300 новых грузовых автомобилей западного производства, включая кунги и автоцистерны на базе IVECO Trakker и грузовые автомобили IVECO и MAN. Вазиани, 10.02.2021 (с) министерство обороны Грузии

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Грузия
Ирак
Колумбия
США
Продукция
F-16
M249
Компании
Iveco
MAN
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.01.2021
Балканский «Ураган»
05.10.2020
Грузинская армия получает 5,56-мм пулеметы М249
05.08.2020
Суннитский арсенал болгарского слона
25.06.2020
По гитлеровским лекалам
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль