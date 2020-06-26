Грузия закупает более 500 военных автомобилей западных марок

22 июня 2020 года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси подписал контракты с представителями компаний MAN, Iveco и Ford на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов трех данных производителей. Номенклатура техники и параметры контрактов не сообщаются.

Плакат с церемонии подписания министерством обороны Грузии контрактов на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов производства компаний MAN, Iveco и Ford. Тбилиси, 22.06.2020 (с) министерство обороны Грузии

На церемонии подписания было сообщено, что поставки техники будут начаты к концу 2020 года. Платежи по данным контрактам будут осуществляться в течении нескольких лет.

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