Войти
bmpd.livejournal.com

Грузия закупает более 500 военных автомобилей западных марок

111
0
0

22 июня 2020 года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси подписал контракты с представителями компаний MAN, Iveco и Ford на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов трех данных производителей. Номенклатура техники и параметры контрактов не сообщаются.

Плакат с церемонии подписания министерством обороны Грузии контрактов на приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 военных автомобилей различных типов производства компаний MAN, Iveco и Ford. Тбилиси, 22.06.2020 (с) министерство обороны Грузии

На церемонии подписания было сообщено, что поставки техники будут начаты к концу 2020 года. Платежи по данным контрактам будут осуществляться в течении нескольких лет.

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
Продукция
HQ-10
Компании
Iveco
MAN
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.06.2020
Грузинское Минобороны объявило об отказе от советских машин
01.06.2020
Боевые внедорожники-трансформеры. Какими автомашинами оснащены армии мира
24.05.2012
Российские военные "приземляют" летающий танк Т-90
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
12.10.2010
Военная модернизация БРИК и новый мировой военный баланс ("The Faster Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 01:12
  • 1
Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы
  • 26.06 01:08
  • 5
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 26.06 00:59
  • 14
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 26.06 00:34
  • 4
По гитлеровским лекалам
  • 25.06 21:40
  • 12
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 25.06 21:38
  • 8
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 25.06 20:56
  • 1
Подарок АНБ и ЦРУ
  • 25.06 19:35
  • 4
"Без ограничений". Военный эксперт о беспилотном аппарате "Посейдон"
  • 25.06 19:33
  • 37
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 25.06 19:30
  • 75
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 19:30
  • 4
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 25.06 19:15
  • 68
Где забуксовала «Армата»
  • 25.06 19:11
  • 24
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 25.06 19:01
  • 11
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 18:53
  • 6
Импортозамещение невозможно – банкиры России