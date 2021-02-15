Войти
Lenta.ru

Названа новая проблема F-35

361
0
0
Источник изображения: Фото: Wilson Ring / AP

Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II столкнулась с новой проблемой — нехваткой двигателей Pratt & Whitney F135, сообщает Defense News, ссылаясь на Пентагон.

Согласно изданию, во-первых, пока обслуживание силовых установок не удается выполнять в намеченные сроки и, во-вторых, на некоторых двигателях наблюдается преждевременный износ покрытия роторных лопаток.

Представитель Пентагона назвал данные затруднения «серьезной проблемой готовности». Согласно прогнозам, учитывающим текущую ситуацию, к 2022 году от 5 до 6 процентов парка F-35 Lightning II может остаться без двигателей.

Среди причин, вызвавших затруднения с F135, перечисляются увеличение объема ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия необходимых инженерных решений, отсутствие оборудования и квалификация персонала.

Устранение вышеназванных факторов, согласно изданию, потребует нескольких месяцев и предполагает, в частности, усиление ремонтно-обслуживающих смен, работающих с F135.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Похожие новости
18.01.2016
«Пратт Уиттни» назвала количество двигателей F135
26.08.2013
F-35 для ВВС Японии в рамках лицензионной программы обойдется в полтора раза дороже серийных истребителей для ВВС США
31.05.2010
Палата представителей США поддержала второй двигатель для F-35
06.04.2010
Конгрессмены сочли излишеством альтернативный двигатель для F-35
05.02.2010
Компания Pratt&Whitney поставила первый серийный двигатель F135
11.01.2010
F-35 впервые испытал систему вертикальной посадки в полете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль