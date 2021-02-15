Названа новая проблема F-35

Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II столкнулась с новой проблемой — нехваткой двигателей Pratt & Whitney F135, сообщает Defense News, ссылаясь на Пентагон.

Согласно изданию, во-первых, пока обслуживание силовых установок не удается выполнять в намеченные сроки и, во-вторых, на некоторых двигателях наблюдается преждевременный износ покрытия роторных лопаток.

Представитель Пентагона назвал данные затруднения «серьезной проблемой готовности». Согласно прогнозам, учитывающим текущую ситуацию, к 2022 году от 5 до 6 процентов парка F-35 Lightning II может остаться без двигателей.

Среди причин, вызвавших затруднения с F135, перечисляются увеличение объема ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия необходимых инженерных решений, отсутствие оборудования и квалификация персонала.

Устранение вышеназванных факторов, согласно изданию, потребует нескольких месяцев и предполагает, в частности, усиление ремонтно-обслуживающих смен, работающих с F135.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

Иван Потапов