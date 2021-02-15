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Российские бомбардировщики отработали удар по базе НАТО в Исландии

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские бомбардировщики Ту-160 провели плановый полет над акваторией Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Издание Forbes считает, что это была отработка ударов по базе Североатлантического альянса (НАТО) в Исландии.

«Часть плана полета, где "Туполевы" мчались в сторону Исландии, была крайне интересной», — отметил автор материала, подчеркнув, что именно данная модель самолета имеет характеристики для удачной атаки на Исландию.

Как пишет Forbes, размещенные на острове истребители и бомбардировщики НАТО могут представлять угрозу для российских баз и Северного флота, что делает Исландию более важной целью для Москвы.

Ранее журнал Popular Mechanics отметил, что изобретаемый в США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым в мире». Его называют «убийцей российских С-400», также, по данным издания, этот самолет сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.


Вера Павлова

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
JASSM
JDAM
Ту-160
Проекты
NATO
СФ
Ядерный щит
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