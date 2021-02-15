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Армия США обновит «убийц» российских С-400

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Источник изображения: Фото: Red Huber / Getty Images

Армия США ожидает заключения с компанией Lockheed Martin контракта, предполагающего закупку для ракет Precision Strike Missile (PrSM) тестового оборудования второго поколения (2.0), сообщает Defence Blog.

В публикации отмечается, что соответствующая аппаратура должна заменить оборудование версии 1.0, в частности боеприпасы и пусковые установки. Всего для проведения испытаний планируется приобрести 30 обновленных комплектов оружия.

В декабре 2019 года бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета PrSM класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли. Военный, присутствовавший на первых летных испытаниях PrSM, состоявшихся в декабре того же года, отметил, что разрабатываемое оружие является частью усилий армии США по поддержке Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) США в возможных многодоменных операциях.

На вооружение в США ракета PrSM должна поступить в 2023 году. Первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) оружие может получить в 2025 году. В настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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