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США испытали аналог запрещенного "Искандера"

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

На полигоне "Белые пески" (Нью-Мексико) прошли первые летные испытания новой ракеты Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" для армии США, сообщает компания-разработчик Lockheed Martin. Оружие выступает аналогом российского комплекса "Искандер", который, по мнению американской стороны, был запрещен Договором о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД), заключенном между Москвой и Вашингтоном.

В американской корпорации отметили, что пуск был произведен из установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) на дальность 240 километров. В ходе тестов, в частности, отслеживалась траектория полета и точность попадания в цель.

По данным издания Defense News, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку в настоящее время США и Россия не связаны обязательствами по ДРСМД.

В августе 2018 года американская военно-промышленная компания Raytheon выложила на YouTube видео ракеты DeepStrike класса "земля-земля", предназначенной для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров. Это оружие конкурирует в тендере Пентагона с ракетой от Lockheed Martin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
HIMARS
Искандер
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
РСМД
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