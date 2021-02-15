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Названа запускающая российский «Искандер» смска

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Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Команда на пуск ракеты комплекса «Искандер» боевому расчету приходит в виде текстового сообщения «Перейти в готовность 1», называемого военными смской, выяснила «Российская газета».

Согласно газете, «у сообщения есть невидимая часть: это координаты цели, набор цифр и символов, понятных компьютеру». «Получив приказ стрелять, расчет задраивается в кабине, полученный код вводится в бортовой компьютер, затем командир нажимает на кнопку "Режим" и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее», — отмечает издание.

Газета пишет, что «подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи команду можно отменить». Издание отмечает, что запустить ракету можно не только из кабины, но «и с улицы». «Для этого в боку машины под броневой заслонкой есть выносной пульт. На нем тоже табло и две кнопки. Их надо нажать одновременно», — отмечает газета.

В январе «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России, сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».

В декабре 2020 года вамериканском журнале The National Interest заявили, что данный ОТРК мог изжить себя.


Иван Потапов

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Искандер
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2020-й год
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