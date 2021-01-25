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Российские «Искандеры» наведут «Форпостами»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост», сообщают «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России.

Согласно газете, при помощи БПЛА будет осуществляться целеуказание ОТРК на дальности до 500 километров по надводным объектам вероятного противника. «Главной мишенью для комплексов могут быть приоритетные береговые сооружения и техника: авиабазы, радары и командные центры», — пишет издание.

Как считает ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман, в данном случае «Искандер-М» не будет эффективнее, чем береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П», однако может быть полезен против неподвижных надводных целей. По мнению эксперта, целесообразнее применять данный ОТРК по наземным целям.

По информации издания, концепция использования БПЛА для наведения ОТРК будет отработана на учениях «Запад-2021».

В январе 2020 года блог bmpd в LiveJournal заметил, что из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), опубликованного тогда же, следует, что ОТРК «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение.

В ноябре 2019 года Минобороны сообщило, что Сухопутные войска (СВ) Вооруженных сил (ВС) России завершили перевооружение на данный ОТРК.

В октябре 2017 года военный аналитик Самуэль Бендетт заметил, что российский робот-сапер «Уран-6» на самом деле изначально хорватский, беспилотник «Орион» подозрительно похож на иранский Shahed, а «Форпост» заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.

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Израиль
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