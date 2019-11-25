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Российская армия перевооружилась на "Искандеры"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр личному составу ракетного соединения Западного военного округа торжественно вручат бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". После этого все действующие ракетные соединения Сухопутных войск окажутся оснащены этими комплексами.

Комплект состоит из нескольких десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин и вспомогательной техники. Вскоре ракетчики проведут тактическое учение с боевым пуском, после чего выдвинутся на место постоянной дислокации.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД). Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона. В альянсе это предложение отвергли.

"Искандер" представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. "Искандер-М" — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

В феврале сообщалось, что комплекс "Искандер-М" получит обновленные ракеты.

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