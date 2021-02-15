Войти
Интерфакс-АВН

Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи договорились о тесном сотрудничестве для достижения полной денуклеаризации КНДР

236
0
0
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен.
Источник изображения: © REUTERS / Alex Edelman/Pool

Гонконг. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен в ходе телефонного разговора договорились укреплять альянс двух стран и обсудили проблему КНДР.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность продолжения сотрудничества между США, Республикой Корея (РК) и Японией, подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

В свою очередь, МИД Южной Кореи сообщил: "Министр и госсекретарь подчеркнули, что будут тесно сотрудничать для полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Представитель Госдепа отметил, что госсекретарь поздравил нового главу МИД РК с назначением и "пообещал всемерное партнерство для укрепления мощи альянса США и Республики Корея, который является основой мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и всего мира".

МИД РК подчеркнул, что стороны договорились продолжать развивать альянс, чтобы внести свой вклад в реагирование на нерешенные глобальные вызовы и продвижение общих ценностей.

Кроме того, Блинкен и Чон Ый Ен запланировали провести консультации на высоком уровне для обсуждения нерешенных двусторонних вопросов.

"Они также разделили (...) озабоченность по поводу недавней ситуации в Мьянме", - говорится в сообщении представителя Госдепа США.

Вскоре после вступления в должность в конце прошлого месяца Блинкен провел телефонные переговоры с бывшим министром иностранных дел РК Кан Ген ХВа.

Тогда они сошлись во мнении, что вопрос КНДР является "неотложным" и договорились тесно работать над его решением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Мьянма
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
11.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР по периоду 2007-2014 гг. входят США, Россия и Франция
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
14.10.2010
На США и Россию приходится 65 проц. рынка вооружений стран Азиатско-Тихоокеанского региона
04.10.2010
Россия заняла второе место по объему контрактов на экспорт ПВН, заключенных в 2009 году со странами АТР всеми поставщиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль