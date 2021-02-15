Битва за Дебальцево: анализ и выводы.

То, что в ноябре 2013 года началось с мирных протестов в Киеве, через несколько месяцев завершилось вооруженным конфликтом на востоке Украины, который продолжается и по сей день. После того как в первой части статьи вооруженный конфликт на Донбассе был освещен в целом, а во второй части речь шла о противниках конфликта и зоне боевых действий вокруг Дебальцево, в настоящем материале представлено подробное описание боевых действий, за которым последуют тактические оценки событий.

Напоминаем, что настоящая статья является переводом исследования, проведенного преподавателями Институт высшего военное руководство при Национальной академии обороны Австрии (Landesverteidigungsakademie). Перевод и подписи под иллюстрациями максимально сохраняют стиль и терминологию первоисточника. Вставки от ИВi взяты в [квадратные скобки].

После неожиданной аннексии Крыма Россией, всего несколько недель спустя, начиная с апреля 2014 года, целенаправленные нападения на государственные учреждения и широкомасштабные протесты также имели место на большей части востока Украины. Пророссийское движение, предположительно при поддержке России, взяло под свой контроль значительную часть украинского Донбасса и в конечном итоге провозгласило независимость Донецкой и Луганской народных республик. В отличие от захвата власти в Крыму сепаратистами в марте 2014 года, новое украинское правительство в Киеве на этот раз не отступило и занялось борьбой за восстановление контроля над территорией.

То, что с апреля 2014 года со стороны Украины планировалось как антитеррористическая операция, несколько месяцев спустя переросло в обычный конфликт с применением военной силы. С лета 2014 года украинские полицейские подразделения и объединения украинских вооруженных сил [ВСУ] все чаще сталкивались с боевыми частями Народных вооруженных сил и предполагаемыми боевыми частями российских ВС. За первыми тяжелыми боями последовал военный тупик, и в начале сентября 2014 года («Минск I») стороны конфликта уступили место политике. На тот момент линия фронта была заморожена. Несколько недель спустя, осознавая ограниченные возможности украинских сухопутных войск, пророссийская сторона снова взяла на себя инициативу. На рубеже 2014/15 годов началось решительное зимнее наступление с преимущественно традиционным стилем боя. Дебальцево, видное место на фронте Украины, стало основной тактической целью.

Боевые действий в битве за Дебальцево

Бои под Дебальцевом были не одним «большим» сражением, а множеством «маленьких» боев в течение четырех недель с середины января до середины февраля 2015 года. Широкомасштабные боевые действия разной степени интенсивности, размаха и продолжительности велись в радиусе примерно 20 км вокруг Дебальцева, а ближе к концу также в самом городе. Площадь более 1000 кв.км, обозначенная как передняя дуга Дебальцева, стала непосредственной зоной боевых действий, где в общей сложности противостояли друг другу около 6 тыс. солдат ВСУ и 19 тыс. пророссийских ополченцев и российских военнослужащих. По украинским оценкам, пророссийская сторона имела превосходство боевой мощи в пехоте в соотношении 2: 1, в боевых танках и бронетехнике (БТ) 2: 1 и в артиллерийских системах 7: 1.

Карта зоны боевых действий перед битвой за Дебальцево

Несмотря на пространственные и временные измерения, отдельные сражения, с точки зрения обеих сторон конфликта, были направлены на достижение определенной тактической цели. С одной стороны, по обороне и удержанию передней арки силами 128-й украинской горно-пехотной бригады (128 гпбр), а с другой - по захвату территории отрядами ополчения Народных вооруженных сил и предположительно боевыми подразделениями ВС России.

Совокупность всех боёв с 14 января по 20 февраля 2015 года сегодня обозначается, как «Битва под Дебальцево» – в смысле «великое сражение». Дальнейшее представление хода сражения иллюстрируют соответствующие аспекты тактических действий обеих сторон конфликта и составляют основу для тактических знаний и уроков. Возникновение «передовой дуги» вокруг Дебальцева можно проследить до пророссийского наступления летом 2014 года, когда украинские войска были отброшены на запад. Перемирие, достигнутое "Минским протоколом" (Минск I), внезапно прекратило военное наступление по политическому решению, что не позволило пророссийским агрессорам «выровнять» заметный выступ украинского фронта под Дебальцевом.

На рубеже 2014/15 годов началось второе крупное пророссийское наступление - зимнее наступление. Вероятно «свежие» части российских ВС атаковали на широком фронте – от Луганска через Донецк до Мариуполя – с целью отбросить обороняющиеся украинские войска вдоль линии перемирия из Донецкой и Луганской областей. Наступление велось одновременно на шести направлениях. Основное внимание уделялось району Дебальцева. На двух из шести направлениях наступления – в аэропорту Донецка и в районе Дебальцева – к середине февраля 2015 года были достигнуты ограниченные тактические успехи, которые снова привели к политическим переговорам в Минске и повлияли на их исход. По аналогии с «Минском I» снова продемонстрировав тесную взаимосвязь между тактическим и политико-стратегическим уровнями, характерную для гибридных конфликтов.

Для целей анализа битву за Дебальцево с 14 января по 20 февраля 2015 года можно разбить на четыре основных этапа:

Этап 1: подготовка наступления пророссийских сил;

Этап 2: прорыв и овладение важными участками местности;

Этап 3: охват Дебальцева и изоляция переднего фронтового выступа;

Этап 4: взятие Дебальцева.

Фаза I: подготовка пророссийских сил (с 14 по 26 января)

В рамках зимнего наступления пророссийских сил с середины января 2015 года была усилена подготовка к наступлению в направлении на Дебальцево. Планировалось во взаимодействии с народными формированиями Донецка и Луганска, а также с якобы завуалированными регулярными частями российских ВС сначала взять фронтовой выступ, а затем продолжить продвижение в направлении Бахмута или Краматорска до западной границы Донецкой области. С этой целью дополнительные отряды ополчения двух народных армий усилили пророссийские силы, уже развернутые на линии прекращения огня. Кроме того, было подтянуто и подготовлено до четырех предположительно российских батальонных боевых групп (ББГ) и примерно в 15 км к юго-востоку и западу от передового края выступа украинской обороны (ВУО).

По результатам разведки спецподразделений, БПЛА и средств электронной разведки с середины января 2015 года начались целенаправленные артиллерийские налеты с помощью минометов, (танковой) артиллерией и РСЗО против украинских сил на переднем крае, а также против объектов управления, районов сосредоточения и огневых позиций в и северо-западнее Дебальцева. Кроме того, в рамках радиоэлектронная война (РЭБ) за счет использования систем разведки и подавления, таких как, среди прочих, система «Житель» постоянно ослаблялись командные возможности украинских войск. Наконец, под защитой систем ПВО были проведены первые взаимосвязанные атаки с нескольких направлений – с северо-востока на запад силами ротных или батальонных элементов по переднему краю ВУО.

Подготовка к наступлению пророссийских сил на ВУО

В ответ на выявленные приготовления к наступлению украинские части усилили свою оборону. Из-за размаха зимнего наступления переброска украинских войск была возможна лишь в ограниченном объеме. Силы, дислоцированные в районе Дебальцева – 128 гпбр, 25 мехпб, а также батальон «Донбасс» – получили лишь незначительное усиление.

Всего оборону держали до 10 батальонов ВСУ, батальон «Донбасс», а также (части-) другие подразделения милиции фронтовой дуги. Линия переднего края обороны в основном основывалась на политически определяемой линии перемирия и, потому, простиралась более, чем на 80 км. Поэтому для создания эшелонированной обороны требовалось дистанцироваться от переднего края выступа.

В связи с отсутствием достаточного количества механизированных войск ведение боя было сосредоточено на линейной обороне позиций оборудованных (взводных или ротных) опорных пунктов, которые поддерживались несколькими ударными, бронированными резервами. Материальное обеспечение проводилось по единственной действующей трассе «М 03». Управление силами в ВУО осуществлялось через передовой КП в Бахмуте (в 50 км) и через штаб «Антитеррористической операции» (АТО) в Краматорске (в 90 км).

Фаза 2: прорыв и овладение важными участками местности (с 27 января до 6 февраля)

Продолжая согласованные действия с нескольких направлений от северо-востока до запада, а также применение артиллерии и РЭБ, 27 января 2015 года из исходного района Горловка (около 30 км западнее Дебальцева) вдоль линии шоссе «M04» началось наступление силами до трех ББГ (около 2 тыс. борцов с 60 ед. БТ) на передний край ВУО. После боев с большими потерями для обеих сторон, удалось прорвать фронт 29 января, а на следующий день продвинуться в глубину и овладеть находящимся на возвышенности городком Углегорск, примерно в 13 км от Дебальцева. За успехом наступления на западе 1 февраля последовали незначительные успехи на востоке, в районе Вергуливки, а также 3 февраля на юге в районе Малоорловки. Параллельно этому силам в составе, предположительно, двух российских ББГ поступило подкрепление в районе Алчевска (примерно 30 км к востоку от Дебальцево).

Согласованные наступательные действия и прорыв ВУО на западе (1) и продвижение наступающих с востока (2) и юга (3)

Силам ВСУ в составе 40 мехпб и двух батальонов 128 гпбр удалось удерживать передний край на востоке и юге, хотя их собственные потери, в основном вызванные огнем артиллерии противника, постепенно снижали боевую мощь. На западе батальону «Донбасс» во взаимодействии с подразделениями 13 мехпб не удалось предотвратить прорыв превосходящей по силе, предположительно российской ББГ (несмотря на контратаку боевой группы, сформированной ссилами 25 мехпб). С одной стороны потеря Углегорска создавала опасность оборонявшейся к югу от Дебальцева 128 гпбр оказаться отрезанной и, с другой стороны, угрозу для «M03», как логистической «линии жизни» войск на ВУО.

Продолжение обороны между Углегорском и Дебальцевом было значительно затруднено из-за открытой местности. Кроме того, дополнительные украинские войска, которые привлечены на передовую дугу после прорыва, оказались разведанными на марше и попали под огонь дальнобойной артиллерии, что предотвратило немедленное подкрепление. Из-за недостаточной украинской разведки и РЭБ противника ведение боя осуществлялось преимущественно реактивно и часто напоминало «действия в неизвестности».

Фаза 3: окружение Девальцева и изоляция фронтового выступа (7-16 февраля)

После 12-часового прекращения огня для эвакуации гражданского населения, предположительно, российские ББГ продолжили наступление из района Углегорска в направлении на северо-восток. С захватом 9 февраля группы дворов, расположенных примерно в 5 км к северо-западу от Дебальцева на трассе «М03», снабжение обороняющихся было прервано, а Дебальцево де-факто блокировано.

Вслед за перенесением основного удара наступающих на северо-восток, пророссийские подразделения охвата силой до двух ББГ, выступавшие из района Альчевск, прорвали передний край обороняющихся в районе позиций 40 мехпб, в результате чего полностью изолировали фронтовую дугу. Управление наступлением, а также оборона от контратак поддерживались неизменно устойчивым применением артиллерии.

Продвижение наступающих с запада (1) и прорыв с востока, а также изоляция (2) украинских сил на фронтовом выступе

Несмотря на параллельные переговоры в Минске и новое политическое соглашение после «Минска-2», 12 февраля наступление продолжало на тактическом уровне, и на юго-востоке продвижение осуществлялось к окраинам Дебальцева. Используя тактическое преимущество, украинским силам 16 февраля предложили эвакуацию без боя из фронтового выступа. Фронтовая дуга вокруг Дебальцево в середине февраля 2015 г. стала «Дебальцевский котлом». Обороняющиеся могли только отсрочить окружение имеющимися силами, но не предотвратить его.

Силы подкрепления для деблокирования отсутствовали, а политические директивы запрещали 128 гпбр вырваться из «котла». По оценкам, около двух тысяч украинских военнослужащих оказались в Дебальцеве в ловушке – обстоятельство, которое сильно повлияло на исход переговоров в Минске. Растущее количество потерь, проблем со снабжением, а также зимняя погода побудили тактических командиров вопреки военно-стратегическим директивам к подготовке выхода из «котла».

Фаза 4: овладение Дебальвом (с 17 по 20 февраля)

После успешной изоляции фронтовой дуги пророссийские силы усилили давление на окруженные украинские части с целью добиться прекращения боевых действий и вывода войск. Принимая во внимание сопутствующий ущерб, оставшиеся опорные пункты 128 гпбр на восточной, южной и западной окраинах Дебальцева в основном поражались артиллерийским огнем. Коридор для отхода украинских войск из Дебальцева в северном направлении был намеренно оставлен открытым, чтобы избежать уличных боёв с большими потерями.

Овладение Дебальцевом и отход ВСУ из фронтового выступа

Несмотря на предоставленную возможность вывода украинских защитников из "Дебальцевского котла" без боя, уже в ночь на 18 февраля они планировали начать скрытный отход. По дороге, расположенной к северо-востоку от "M03", эвакуация украинских сил должна была проходить в основном незаметно, чтобы снова не попасть в засаду с большими потерями, как в «битве за Иловайск» в конце августа 2014 года. Несмотря на заверения пророссийских сил, по уклонявшимся защитникам были нанесены танковые и артиллерийские удары. Оружие и снаряжение, а также раненых или павших солдат часто приходилось оставлять и продолжать бегство в пешем строю.

Битва за Дебальцево завершилась 20 февраля 2015 года публичным оставлением города политическим руководством Украины. Зимнее наступление в районе Дебальцева завершилось внезапно «Минском-2». Оглядываясь назад, можно сказать, что это сражение ознаменовало конец обычных боевых действий в конфликте на востоке Украины. С тех пор господствует «позиционная война» вдоль линии перемирия после «Минска-2».

Исход битвы СМИ обоих противников был оценен, как успешный. Конкретная количественная информация по умолчанию была намеренно скрыта и представлена в «правильном свете», чтобы предотвратить использование другой стороной в контексте гибридной войны.

Продолжение следует. Часть IV. Выводы и уроки

По материалам ресурса truppendienst.com