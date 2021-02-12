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Naked Science

NASA снова отказалось от использования ракеты SLS для запуска своей будущей миссии

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Space Launch System
Space Launch System.
Источник изображения: Boeing

Для запуска миссии Europa Clipper космическое ведомство США решило использовать коммерческую ракету. Ранее в качестве носителя рассматривали перспективную Space Launch System.

Space Launch System — один из ключевых проектов NASA и самая мощная ракета-носитель обозримого будущего. Тем не менее в американском космическом ведомстве отказались использовать ее для запуска Europa Clipper. Теперь для этого хотят применить частную ракету-носитель.

Europa Clipper представляет собой автоматическую межпланетную станцию, которая должна будет исследовать спутника Юпитера Европу. В центре внимания — его способность к поддержанию жизни. В состав комплекса входит орбитальный аппарат и посадочный модуль. В качестве даты запуска ранее называли 2024 год.

Europa Clipper

Источник изображения: wikipedia

Это не первый случай отказа от SLS за последнее время. Недавно стало известно, что в NASA выбрали для запуска первых модулей окололунной станции ракету Falcon Heavy, хотя изначально именно Space Launch System видели в качестве инструмента для решения задачи.

Одна из причин отказов от SLS — постоянные переносы сроков испытаний и технические трудности, с которыми сталкивается ракета-носитель.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
SLS
Луна
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