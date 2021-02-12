Российский «Удар» повоюет автономно

Российский робототехнический комплекс «Удар» сможет воевать автономно, сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания», — отметил топ-менеджер.

По словам индустриального директора, робототехнический комплекс способен взаимодействовать с летательными беспилотниками. «Отработано взаимодействие с дронами, в том числе привязного типа с электропитанием от самого робота. Такие беспилотники могут использоваться для доразведки и ретрансляции радиоканала управления», — сказал Оздоев.

В апреле 2020 года глава научно-технического совета — заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов заявил, что проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м.

Робототехнический комплекс «Удар» на базе боевой бронированной гусеничной машины БМП-3 впервые был представлен в 2015 году на «Дне инноваций» Минобороны России.

Иван Потапов