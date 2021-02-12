Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили совместные усилия по укреплению обороны королевства от атак хуситов

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговра с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом обсудил совместные усилия по укреплению обороны королевства от нападений хуситов.

"Госсекретарь Блинкен осудил нападения хуситов на международный аэропорт Абха, в результате которых был задет гражданский самолет. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии от нападений на королевство", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили политическое урегулирование конфликта в Йемене, в том числе при посредничестве США.