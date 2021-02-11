Озвучены сроки поступления в войска первых ударных вертолетов Ка-52М

Согласно представленным данным, первые глубоко модернизированные вертолеты Ка-52М могут поступить в войска в 2022 году. Недавно, напомним, Воздушно-космические силы получили первый Ми-28НМ.

В России активно работают над вертолетом Ка-52М, который в будущем должен стать одной из мощнейших машин в своем классе. Недавно она начала летные испытания, а теперь стала известна примерная дата поступления вертолета в войска.

Как сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», первые поставки новых машин могут начать в 2022 году. «… Плановый срок завершения опытно-конструкторских работ — 2022 год. Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», — сказал управляющий директора ААК «Прогресс» Юрий Денисенков.

По его словам, в 2020-м на территории предприятия на основе серийных вертолетов Ка-52 создали два опытных образца Ка-52М. Модернизацию базовой версии проводили с учетом опыта применения винтокрылых машин в Сирии. Кроме прочего, Ка-52М получит новую систему электроснабжения и обнаружения целей. Вертолет сможет похвастаться лучшей живучестью и большей дальность обнаружения целей.

Опытный экземпляр вертолета Ка-52 совершил первый полет 25 июня 1997 года. Производить вертолеты начали в 2008-м, а эксплуатировать машину стали в 2011-м. Пока что построили примерно 170 вертолетов Ка-52. Помимо России, их активно использует Египет.

Одной из главных особенностей Ка-52М должна стать перспективная ракета большой дальности, известная как «Изделие 305». По данным из открытых источников, ее дальность будет превышать 25 километров (по некоторым сведениям, дальность ракеты составляет 100 километров). На первом этапе полета она будет использовать инерциальную систему, а на последнем — головку самонаведения. Это позволит действовать далеко за пределами мобильных зенитных ракетных комплексов противника и в целом может существенно повысить боевые возможности вертолета.

Ранее «Изделие 305» прошло испытания в составе вооружения ударного вертолета Ми-28НМ — последней и самой «продвинутой» на сегодня модификации ударного Ми-28Н. Модернизированный вертолет является штатным носителем новой ракеты.

О передаче российской армии первого из числа заказанных ранее Ми-28НМ стало известно в декабре. Всего, согласно ранее заключенному контракту, Минобороны должны поставить 98 таких вертолетов.