Российские разработчики испытали противодроновый дрон

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел испытания модернизированного беспилотника-перехватчика «Волк-18», разработанного для автоматического перехвата других дронов. Как сообщает РИА Новости, теперь предприятие планирует представить беспилотный аппарат на государственные испытания. Ожидается, что они начнутся до конца 2021 года.

Сегодня в мире ведется активная разработка дронов, которые могли бы перехватывать другие подобные аппараты. Потребность в таких беспилотниках вызвана ростом популярности и доступности дронов, из-за которой их часто стали использовать злоумышленники. Подробнее о способах перехвата дронов-нарушителей мы писали в материале «Пожужжи мне тут».

Дрон-перехватчик «Волк-18» получил оптико-локационную систему для обнаружения беспилотников-нарушителей, а также три сеткомета. Оператору «Волка-18» достаточно только отдать команду на перехват, а обнаружение беспилотников-нарушителей и их нейтрализацию дрон выполнит в автоматическом режиме. В случае, если «Волк-18» безрезультатно израсходует все сеткометы, аппарат может протаранить дрон-нарушитель.

«Волк-18» выполнен по схеме квадрокоптера с взлетной массой до шести килограммов с размерами 60 на 60 сантиметров. Беспилотник способен находиться в воздухе до 30 минут. Другие подробности о дроне не уточняются.

В 2019 году американский стартап Anduril Industries представил дрон Interceptor, который может быть частью системы защиты периметра от проникновения и предназначен для перехвата беспилотников-нарушителей. Перехват других дронов Interceptor, способный разгоняться до 160 километров в час, производит тараном. Аппарат оснащен набором датчиков для полетов в дневное и ночное время.

Василий Сычёв