Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" c предприятиями кооперации завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика "Волк-18", способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, сообщили РИА Новости в компании.

На сегодняшний день представляют серьезную угрозу и требуют особых средств перехвата ударные мини-беспилотники, зачастую это обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны, например, активно применялись террористами в Сирии.

"Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году", - рассказал РИА Новости представитель концерна.

Собеседник агентства уточнил, что улучшенный "Волк" получил новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения воздушных целей, а также доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.

"Теперь оператор только подтверждает решение об атаке дрона противника, поиск, распознание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение беспилотников "Волк" выполняет самостоятельно. Среди российских дронов это первый такой аппарат", - отметил представитель "Алмаз-Антея".

Действующий опытный образец "Волка-18" демонстрируется в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021, проходящей в Москве. Он представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до шести килограммов и размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут.

Как уточнили в концерне, дрон выводится в район поиска и перехвата по внешнему указанию или координатам. Беспилотник вооружен тремя сеткометами, выстреливающие сетки в дроны противника, из-за чего они теряют возможность продолжать полет и разбиваются при падении. Если "Волк" не достигает результата, использовав все заряды, предусмотрена функция тарана, позволяющего сломать аппарат противника в воздухе.

Базовая версия "Волка-18" впервые была показана на военно-техническом форуме "Армия" в 2019 году.