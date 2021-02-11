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Учения «Запад-2021»: как Россия будет демонстрировать свою военную мощь (The National Interest, США)

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Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на учениях "Запад-2017"
Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на учениях "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Военные учения «Запад-2021», о дате которых автор так и не упоминает, пройдут вслед за гражданскими беспорядками в Беларуси и будут провокационными. По его мнению, такими же были и учения «Запад-2017» с 13 тысяч участников, которые «осудила» НАТО. Об учениях Альянса в Польше в 2016 году с 31 тысячей солдат он «забыл».

Россия и ее партнеры закладывают основу для масштабной серии военных учений "Запад-2021", которые пройдут позже в этом году.

Ранее на этой неделе министерство обороны Беларуси объявило, что объединенное российско-белорусское военное командование проведет совместные штабные учения. "С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представителями Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации, в составе Объединенного командования, будет проработан один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении Минобороны для прессы.

Как и недавние учения по боевой подготовке Балтийского флота, эти штабные учения прокладывают путь к мероприятию "Запад-2021" в сентябре 2021 года - амбициозному комплексу совместных учений и военных игр с участием Западного военного округа России и Вооруженных сил Беларуси. "Запад" - это западная составляющая четырех основных региональных учений России, проводимых ежегодно поочередно: "Восток-2018" (Восток), "Центр-2019" (Центр), "Кавказ-2020" (Кавказ), а теперь и "Запад-2021". Полный масштаб учений "Запад-2021", которые будут сосредоточены в Московском, Брянском, Смоленском и Курском округах на западном фланге России и в центральноевропейском анклаве России - Калининграде, еще предстоит определить.

Там будет присутствовать значительный компонент противовоздушной и противоракетной обороны, это предвещают российские и белорусские противовоздушные учения, прошедшие в конце января, а также недавнее заявление Западного военного округа: "Учения "Запад-2021" будут сосредоточены на борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами". Сообщается также, что учения будут сосредоточены на более нетрадиционных боевых средствах, включая радиоэлектронное противодействие (РЭБ) и отработка действий по войсковой разведке. По мнению Москвы и Минска, учения призваны имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством.

Предыдущие учения "Запад", прошедшие в 2017 году, собрали порядка тринадцати тысяч российских и белорусских военнослужащих и задействовали широкий спектр бронетанковых, морских и воздушных подразделений. По имеющимся у России данным, в учениях приняли участие 70 самолетов и 680 единиц военной техники, в том числе 250 танков и сотни ракетно-артиллерийских орудий. Учения 2017 года были незамедлительно осуждены Организацией Североатлантического договора, которая также обвинила Кремль в том, что он занизил масштаб учений и не вывел часть своих войск с белорусской территории. Позже, в 2017 году, Польша организовала серию совместных учений НАТО вместе с российскими противниками - Украиной и Грузией.

Учения "Запад-2021", проходящие по пятам за гражданскими беспорядками в Беларуси и ростом военной напряженности в более широком Балтийском регионе, становятся столь же провокационными. Они, скорее всего, станут важной вехой в продолжающемся процессе российско-белорусской военной интеграции, активизированном волной протестов в 2020 году, которые были направлены на свержение президента Беларуси Александра Лукашенко.

Россия, которая имеет несколько военных баз на белорусской территории и частично разделяет с Минском инфраструктуру противоракетной обороны, увеличила свое военное присутствие в Беларуси и вокруг нее вскоре после начала там антиправительственных демонстраций. Лукашенко последовательно подчеркивал нерушимость оборонных связей между Россией и Беларусью: "Мы можем ссориться и спорить по любым вопросам, но мы никогда не спорили и никогда не сомневались в обороне и безопасности, - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. - Мы будем составлять планы армейских учений на годы вперед и уточнять их. Мы должны вместе проводить маленькие и большие маневры".


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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