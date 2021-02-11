Sohu (Китай): российский флот пополнился еще одним кораблем, американцы отстают на десять лет

В октябре прошлого года в Мурманске ввели в строй самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». Он позволит России более эффективно осваивать Северный Ледовитый океан, что уже беспокоит США. Но ответить им нечем, отмечает пользователь «Соху». В разработке атомных ледоколов они отстают от России минимум на десять лет.

Недавно в Мурманске был официально спущен на воду первый российский атомный ледокол нового поколения 22220 "Арктика". Акт приемки подписали руководители "Атомфлота" и "Балтийского завода". На церемонии присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин, что говорит о важности данного события. Введение в строй ледокола "Арктика" позволит укрепить позиции атомного ледокольного флота России. На данный момент он является самым крупным и передовым атомным ледоколом в стране.

По имеющимся данным, длина атомного ледокола "Арктика" составляет 173 метра, ширина - 34 метра, а водоизмещение - 33 500 тонн. Он оснащен двумя ядерными реакторами "Ритм-200", которые способны пробивать лед толщиной в три метра. Судно обладает самой мощной ледокольной способностью в мире. Помимо "Арктики" Россия также планирует построить еще четыре корабля такого же уровня - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". По окончанию работ они будут размещены в Северном Ледовитом океане для разрушения полярных льдов, открытия водных путей, навигации судов в ледовой зоне, материально-технического обеспечения и выполнения спасательных задач.

По размерам ледокольного флота США сильно отстают от России. Согласно данным, в настоящее время Россия располагает более 40 ледоколами, половина из которых являются атомными. В этой области страна занимает первое место в мире, в то время как Исландия, находящаяся на втором месте, имеет семь обычных ледоколов. Соединенные Штаты, которые славятся строительством кораблей, обладают всего пятью, значительно уступая России.

Причина, по которой российский атомный ледокольный флот лидирует в мире, во многом связана с окружающей средой. Несмотря на огромную площадь, Россия "зажата" Европой и Китаем в северной части Евразийского континента. Большая часть береговой линии, длина которой составляет 40 тысяч километров, расположена в альпийско-арктической зоне, где категорически мало незамерзающих портов. Каждую зиму судоходный канал покрывается льдом и снегом. Протяженность России с востока на запад составляет более десяти тысяч километров. Транссибирская магистраль не может удовлетворить транспортные мощности направления восток-запад. Это влияет на масштабы транспортировки огромного количества ресурсов Сибири в Европу, что серьезно сказывается на объемах продажи энергоресурсов. В последние годы Россия всеми силами пытается наладить Северный морской путь, а также строит новый судоходный канал "Евразия" для того, чтобы увеличить транспортные мощности и сэкономить транспортные расходы. Это и подвигло страну вкладывать силы в развитие атомных ледоколов.

Кроме того, разработка атомных ледоколов является подготовкой к строительству атомного авианосца. Самая большая трудность в строительстве атомного авианосца заключается в миниатюризации ядерной энергетической установки. В настоящее время только Соединенным Штатам удалось полностью освоить эту технологию. Ядерные энергетические установки других стран могут использоваться только на малотоннажных судах, таких как атомные подводные лодки, но никак не могут приводить в движение авианосцы водоизмещением более ста тысяч тонн. Для того, чтобы решить эту проблему, испытания проводятся сначала на атомных ледоколах, атомных крейсерах и других крупных кораблях. Как только технология будет отработана, она будет применена на атомных авианосцах.

Американский штат Аляска по большей части располагается в полярной климатической зоне, но у страны нет большого спроса на полярные каналы, поэтому и нет целенаправленного развития атомных ледоколов. Однако в связи с растущими усилиями России по освоению региона Северного Ледовитого океана Соединенные Штаты остро осознают, что Россия пытается прорвать блокаду НАТО, используя Северный морской путь. С другой стороны, огромные ресурсы Северного Ледовитого океана также стали серьезным стимулом для подъема России. Если США не будут предпринимать никаких действий, то их позиции в Северном Ледовитом океане будут и дальше ослабевать.

Осознав этот разрыв, Соединенные Штаты в июне прошлого года подписали "Меморандум о защите национальных интересов в Арктике и Антарктике", требующий от Министерства внутренней безопасности, Береговой охраны, Министерства обороны, Военно-морского министерства и Министерства энергетики развернуть сотрудничество для изучения возможностей усиления атомного ледокольного флота. В ответ Береговая охрана заявила, что в состав флота входит только два ледокола. Корпус кораблей серьезно устарел, вдобавок отсутствует производственная цепочка, связанная со строительством атомных ледоколов. Это говорит о том, что в течение десяти лет Америка не сможет достичь уровня России.