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Известия.ru

Крейсерский подход: сможет ли Россия построить новые авианосцы

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Северного флота РФ

По данным источников «Известий», в настоящее время рассматривается три проекта «плавучих аэродромов»

Российские инженеры разработали несколько вариантов перспективного «плавучего аэродрома» для ВМФ России. По словам источников «Известий» в Минобороны, в настоящее время рассматривается три проекта авианесущего корабля. 18 мая член коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Владимир Поспелов заявил, что при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы предстоит оценить целесообразность создания таких кораблей, а также их стоимость.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, пока все проекты находятся в виде чертежей. По словам собеседников, два из них имеют высокие шансы на воплощение. Третий еще изучается, но не считается приоритетным. В любом случае, отметили источники, работа по любому из разработанных проектов потребует значительных усилий по созданию инфраструктуры. Конечный выбор зависит не только от характеристик корабля, но и от того, удастся ли создать производственные мощности для его постройки, сообщили собеседники издания.

Непростая история

Авианосная тема сегодня остается болезненной для отечественного флота, путь которого к полноценному авианосцу был долог и тернист. Первый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — так по отечественной классификации называются авианосцы — был построен незадолго до распада Советского Союза. В тот момент готовность еще одного аналогичного крейсера «Варяг» составляла 70%. На совещании в 1993 году с участием премьер-министров России и Украины Виктора Черномырдина и Леонида Кучмы директор Черноморского судостроительного завода Юрий Макаров заявил, что для достройки «Варяга» нужны Советский Союз, ЦК КПСС, Госплан и девять оборонных министерств. После этого российское правительство окончательно отказалось завершать строительство корабля. В дальнейшем он был продан в КНР. Китайцы совершили настоящий технический подвиг и сумели ввести крейсер в строй.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море. 2016 год

Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Лузик

В советский период авианесущие крейсеры строились в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Это предприятие к 1990 году достигло технологического уровня американского Newport News Shipbuilding и было готово делать и атомные авианосцы. Кстати, на его стапелях к этому времени уже находился крейсер «Ульяновск». Но в начале 1990-х его корпус был разрезан на металл.

На сегодняшний день российский флот располагает одним авианосцем «Адмирал Кузнецов». ВМФ прилагает максимум усилий для его поддержания в строю. Благодаря этому кораблю в России появились летчики палубной авиации. До этого на крейсерах базировались самолеты вертикального взлета и посадки. С «Кузнецова» летают обычные самолеты корабельного базирования. Но авианосцу уже 30 лет и рано или поздно встанет вопрос о его замене.

Модель тяжелого авианесущего крейсера «Ульяновск»

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Вообще авианосцы нужны как становые корабли боевых ударных групп, способные наносить удары по морским и береговым объектам противника, вести боевые действия, обеспечивать безопасность защищенных зон базирования морских стратегических ракетоносцев.

В настоящее время ведется разработка государственной программы вооружения на 2024-2033 годы. В нее предполагается включить создание трех кораблей с ядерной энергоустановкой и водоизмещением 70-80 тыс. т. Скорее всего, на них будет базироваться палубный вариант истребителя Су-57. Об этом заявил недавно член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов. При этом дать прямой ответ о конкретной стоимости создания такого корабля он затруднился, назвав лишь сумму (начиная от 500 млрд рублей) и срок создания (не менее 10 лет). Также в ВПК России считают, что кораблей должно быть построено три — надо полагать, по одному для Северного и Тихоокеанского флотов, третий же авианосец будет постоянно находиться в Средиземном море.

Возникает вопрос: а кто и где будет строить такие крупные корабли?

Дорого, но надо

В настоящее время судостроительная промышленность России представлена двумя крупными игроками: это государственная структура «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и частный холдинг «Ак Барс» из Татарстана. ОСК включает в себя большинство крупных российских верфей: «Севмаш», «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод». Вместе с тем у ОСК нет стапелей или сухих доков, достаточных для постройки таких крупных кораблей. Максимум, что может построить «Балтийский Завод», — это ледоколы типа «Арктика» проекта 22220. Самый большой корабль, построенный на питерском заводе, — атомный корабль разведки «Урал» длиной в 265 м и водоизмещением в 36,5 тыс. т.

Предприятию «Севмаш» потребуется серьезная реконструкция, да и этот завод загружен важнейшими программами строительства атомных подводных лодок. В случае если контракт на строительство авианосца получит ОСК, предприятию придется договариваться с АО «Судостроительный комплекс «Звезда». Этот комплекс в настоящее время формируется на Дальнем Востоке в городе Большой Камень. В частности, на этом заводе ведется создание сухого дока длиной 500 м. Вместе с тем известно о сомнениях в правильности текущей технической концепции его строительства. Для возведения крупного корабля длиной в 300 м и водоизмещением более 50 тыс. т, скорее всего, потребуется серьезная переработка проекта сухого дока.

Вид на судостроительный завод «Залив» в Керчи

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Холдинг «Ак Барс» располагает судостроительным заводом в Зеленодольске, а с 2014 года тесно сотрудничает с Керченским заводом «Залив». Предприятие располагает единственным в нашей стране сухим судостроительным доком длиной в 360 м и шириной в 60 м. В настоящее время там строятся два универсальных десантных корабля проекта 23900 водоизмещением в 40 тыс. т и длиной в 220 м. Безусловно, у «Залива», особенно после постройки Крымского моста, лучше логистика, но сам завод явно потребует дальнейшего технологического перевооружения.

Таким образом, в ближайшее время государству необходимо будет решить, какой строить авианосец и где. От этого решения зависит многое. И, безусловно, самым сложным вопросом является цена вопроса.

Современный авианосец — очень дорогая вещь. Но создание таких крупных объектов дает кумулятивный эффект развития судостроительной промышленности. Флот России, получая новый мощный боевой корабль, становится сильнее, а экономика страны выходит на новый уровень развития.


Дмитрий Болтенков

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