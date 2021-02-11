США начали разработку потенциально революционной системы воздушного боя

Американские разработчики приступили к созданию принципиально новой системы воздушного боя. Она предполагает использование БПЛА, вооруженных ракетами класса «воздух — воздух».

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) объявило, что профинансировало корпорации General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman для начала проектирования новой беспилотной системы, разрабатываемой в рамках программы LongShot. Стоимость соглашений не разглашается.

Согласно концепции, пилотируемый самолет будет запускать БПЛА, выступающие в качестве носителей ракет класса «воздух — воздух». По достижении заданного района беспилотники запустят ракеты, которые будут искать и поражать цели.

Такой подход позволит решить сразу несколько принципиально важных задач. «Цель в том, чтобы разработать новый [беспилотный летательный аппарат], который может значительно расширить дальность поражения, повысить эффективность выполнения миссии и снизить риск для пилотируемых самолетов», — говорится в сообщении DARPA.

По мнению руководителя программы LongShot подполковника американских ВВС Пола Калхуна, «программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе». Помимо всего прочего, запуск ракеты класса «воздух — воздух» в непосредственной близости от противника резко увеличивает шансы уничтожить цель. Таким образом, в будущем возможно резкое повышение потенциала американской боевой авиации в целом.

Примечательно, что ракеты класса «воздух — воздух», представленные на изображении, кажутся вариациями на тему перспективной Cuda. Разработкой ракеты занимается (занималась?) Lockheed Martin.

Cuda представляет собой ракету малой дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Она примерно вдвое короче AIM-120 AMRAAM, что теоретически позволяет разместить во внутренних отсеках F-35 до 12 таких изделий.

Cuda Источник изображения: Lockheed Martin

В центре концепции — технология Hit-to-Kill, то есть метод кинетического перехвата. У изделия не будет боевой части в современном понимании: она должна поражать цель прямым попаданием. Сама идея не нова, однако для ее реализации требуются высочайшая точность и маневренность, которые невозможно было достичь в минувшие годы — по крайней мере, в рамках представленного проекта.

Стоит сказать, что нечто подобное, по неофициальным данным, создают и в России. Согласно концепции, боевая часть комплекса, имеющая несколько ракет класса «воздух – воздух», будет доставляться в район предполагаемого нахождения угрозы при помощи скоростного боеприпаса. По достижении указанного района суббоеприпасы должны отделиться от носителя и начать поиск целей. Одним из возможных носителей может стать перспективный перехватчик МиГ-41, о разработке которого недавно объявили.