Госдума вводит норму о контроле за отсрочками от армии по здоровью

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

"Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если отсрочка или освобождение предоставлены неправильно, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ. В кабмине считают, что эта инициатива позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Галина Мисливская