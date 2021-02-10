Белоруссия выступает за выработку нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе

Минск. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия предлагает начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе.

С таким заявлением выступил на семинаре ОБСЕ во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

"Воинов озвучил меры, предлагаемые Беларусью по укреплению международной и региональной безопасности в условиях современных вызовов и угроз. В их числе начало переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающему текущей военно-политической ситуации, и подтверждение запретов на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства обороны Белоруссии.

Кроме того, Белоруссия выступает за возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу, проведение политики "сдерживания" в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств.

Среди мер, которые озвучил на семинаре Воинов, - "замораживание" процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности. По мнению белорусской стороны, в перспективе это приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия между заинтересованными сторонами.

Белоруссия выступает также за совершенствование установленных Венским документом 2011 года мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с современными реалиями, взаимоуважительный, равноправный и инклюзивный диалог о текущих и будущих вызовах и рисках безопасности в регионе ОБСЕ.