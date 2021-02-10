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Индия представила концепт нового истребителя на замену российскому МиГ-29К

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TEDBF
TEDBF.
Источник изображения: wikipedia

Индийские авиастроители представили концепт нового палубного истребителя TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter). В будущем машина должна эксплуатироваться с палуб индийских авианосцев.

На выставке Aero India — 2021 представили модель перспективного палубного истребителя Twin Engine Deck-Based Fighter, разрабатываемого компанией Hindustan Aeronautics Limited. Согласно планам, он заменит МиГ-29К ВМС Индии на борту авианосца Vikramaditya и перспективного Vikrant.

Самолет будет иметь длину 16 метров и размах крыла 11 метров. Масса истребителя составит примерно 23 тонны. TEDBF сможет развивать максимальную скорость М=1,6 и получит складные крылья для облегчения эксплуатации на авианосцах.

Машину оснастят двумя двигателями General Electric F414, а в состав авионики войдет радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.

Напомним, сейчас в Индии продолжается разработка истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), который позиционируется в качестве истребителя пятого поколения. Предполагается, что новые индийские истребители получат беспилотных ведомых.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
Компании
General Electric
HAL
Проекты
Авианосец
АФАР
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