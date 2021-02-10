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РИА Новости

В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией

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Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского комитета государственной безопасности (КГБ).

"В комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия продолжают поступать сведения об оперативной обстановке, складывающейся в приграничных районах Грузии. Так, 14 и 21 января текущего года пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" (остров Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия", - говорится в сообщении.

Как отмечает комитет, Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 километров с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета - 36 часов, а дальность - 22780 километров. За сутки этот летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тысяч квадратных метров на расстоянии 200 километров. Применялся в 2016-2017 годах для воздушной разведки территории Донбасса и Крыма.

"Параллельно КГБ РЮО фиксирует появление на сопредельной территории в районе населенного пункта Уиста военнослужащих частей и подразделений департамента разведки (J-2 по классификации НАТО) сил обороны Грузии, а также сил специальных операций", - добавили в комитете Госбезопасности.

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