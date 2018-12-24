Победа достается более… хитрому

Оперативная маскировка и дезинформация в войнах и конфликтах ХХI века

Залог успеха в начальном периоде любой войны - всестороннее обеспечение боевых действий, в том числе оперативная маскировка в процессе подготовки первоначального удара. В войнах и конфликтах ХХI века данный постулат значения отнюдь не потерял, а вопросам оперативной маскировки и дезинформации стало уделяться еще более важное внимание. Рассмотрим это на конкретных примерах.

ВТОРАЯ ЛИВАНСКАЯ

Анализ доступной информации по Второй Ливанской войне 2006 года показал, что обе стороны (Израиль и "Хезболла") уделяли самое пристальное внимание вопросам оперативной маскировки.

Для Израиля это было скрытие мероприятий подготовки к войне и введение в заблуждение по четырем фазам боевых действий:

– первая фаза – блокирование Ливана с моря, воздуха и по суше, приграничные бои частями Северного военного округа ЦАХАЛ в Южном Ливане – длилась 11 дней (12–22 июля) и должна была соответствовать заявленным целям: освободить своих военнопленных, вести боевые действия против боевиков "Хезболлы", но не против Ливана;

– вторая фаза – переход от воздушно-морских ударов к наземной операции – продолжалась три недели (22 июля – 10 августа). В это время ЦАХАЛ удалось вытеснить боевиков из южной части Ливана, вместе с которыми началось массовое бегство мирного ливанского населения. Вся территория Ливана подверглась массированным ракетно-бомбовым ударам ВВС и ВМС, осуществлены рейдовые действия частей сухопутных войск и спецназа для зачистки южной части Ливана от структур "Хезболлы";

– третья фаза – полномасштабная воздушно-наземная операция, проведенная накануне принятия Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня (с 11 августа до 14.00 14 августа). Наблюдатели отметили, что активность военных действий в Ливане в момент принятия резолюции СБ ООН не только не снизилась, но, наоборот, резко возросла;

– четвертая фаза – прекращение воздушно-морской блокады и вывод израильских войск (14 августа – 1 октября). Действия сопровождались нарушениями перемирия и совместными ударами ВВС и ВМС Израиля по позициям "Хезболлы". 1 октября 2006 года Израиль завершил вывод войск с территории Южного Ливана, контроль над югом страны полностью перешел к подразделениям правительственной армии и миротворцам ООН.

Для "Хезболлы" основной целью было скрытие фактов наличия у нее ракет большой и средней дальности, беспилотных летательных аппаратов (БЛА), противокорабельных ракет (ПКР), а также строительства и оборудования подземной сети укрытий, складов, ходов сообщений и особенно скрытых позиций для "катюш". Важной особенностью подготовки инженерных укрытий и позиций "Хезболлы" на юге Ливана явился учет опыта боевых действий США против движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ. – "НВО") в Афганистане. В ходе войны талибы занимали позиции и укрытия, подготовленные советскими и пакистанскими инженерами в предшествующие годы. Их начертание, особенности расположения, сильные и слабые стороны стали известны американскому командованию от российских и пакистанских спецслужб, что обеспечило точность наведения американских высокоточных бомб и ракет. Лидер "Хезболлы" не использовал укрытия, координаты которых были известны израильскому командованию, а соорудил новые в условиях полной секретности. А на известных израильской разведке укрытиях боевики имитировали свое присутствие. В результате значительная часть ударов израильской авиации наносилась по муляжам. Командование "Хезболлы", заметив, что преследованию и уничтожению израильской авиации подвергаются в основном быстрые и легкие автомобили, использовали для доставки необходимых припасов мотоциклы и вьючных животных.

Вероятно, с обеих сторон маскировочные мероприятия дополнялись жесткими мерами исключения утечки информации и выявления, подавления и уничтожения органов и средств разведки противника. Скрывались не только сами объекты, но и следы их деятельности в местах, где были оборудованы огневые позиции. Для этого широко использовались установленные на БЛА средства электронной разведки и наблюдения. О качестве соблюдения режима секретности можно судить по тому, что за весь период боевых действий не появилось ни одного репортажа с позиций, занятых подразделениями "Хезболлы".

ВОЙНА 08.08.08

Свои оперативные планы Россия и Грузия строили, исходя из обязательного использования оперативной маскировки.

Для России целью при этом стали: наращивание сил и средств, обеспечение развертывания войск с трех направлений, комбинированная переброска войск на большие расстояния воздушным путем (Псков), железнодорожным (Ростов-на-Дону), морским и автомобильным (Северный Кавказ); кроме того, состав имеющихся сил и средств, маршруты выхода соединений и частей, направления их действий и решаемые задачи. У России, наследницы СССР, были классические примеры успешной стратегической маскировки советских войск: переброска воздушным транспортом (в ГДР, Афганистан), учения российских войск в рамках Шанхайской организации сотрудничества на Дальнем Востоке, а морским транспортом – операция "Анадырь" (переброска советских войск, ракетно-ядерного оружия и средств его доставки на Кубу в 1962 году).

Подготовка соединений, частей и учреждений, предназначенных для отправки на Кавказ, проходила под видом учений "Кавказ-2008", которые проводило МО РФ с целью отработки вопросов комбинированной – воздушным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом – переброски войск на большие расстояния. С 31 мая по 30 июля железнодорожные войска РФ восстанавливали в Абхазии железнодорожный участок Сухум–Очамчира, поврежденный во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Было отремонтировано около 50 км пути, уложено 12 тыс. шпал, восстановлено 20 мостов и туннелей. Кстати, на последних учениях Россия и не скрывала, откуда и куда могут выдвинуться ее войска. Россия намекала руководству Грузии, как она будет действовать. Но намек не был понят.

Оперативная маскировка действий авиации и сил ПВО осуществлялась на всех этапах их участия в боевых действиях: важная роль отводилась маскировке при создании авиационных группировок российских ВВС и ПВО на Кавказе; проводились мероприятия по маскировке уже созданной в районе грузино-осетинского конфликта группировки авиации; маскировка осуществлялась и при выполнении боевых задач частями и подразделениями ВВС и ПВО. Были также выполнены следующие мероприятия: было ограничено число лиц, привлеченных к планированию мероприятий по переброске авиации в район вооруженного конфликта; осуществлялись маскировка во время перебазирования частей, соединений и объединений ВВС и ПВО (в летном, воздушном и наземном эшелонах), дезинформация агентурной разведки о месте назначения и целях передислокации авиачастей и соединений, сокращение сроков организации и выполнения перегруппировки сил авиации в район конфликта.

Грузия также уделила оперативной маскировке самое серьезное внимание, выстроив свои оперативные планы именно на ее основе: наращивание вооружения, непосредственная подготовка к вторжению, сокрытие масштабов и сроков стратегической перегруппировки, обеспечение внезапности первого удара. При этом оперативные планы строились исходя из обязательного достижения целей оперативной маскировки.

Дезинформационные мероприятия Грузии насчитывали несколько этапов:

– первый этап – наращивание сил и средств, а также запасов вооружения (2004–2008). Те документы, которые Грузия представляла о состоянии запасов своего вооружения, были явно занижены;

– второй этап (март–июль 2008 года) – непосредственная подготовка к вторжению грузинских войск в Южную Осетию. Введение руководства Южной Осетии и Абхазии в заблуждение относительно сроков операции, обеспечение внезапности первого удара и действий в ходе наземной фазы операции. Командование грузинской армии постаралось обеспечить полную внезапность "блицкрига". С этой целью Тбилиси предпринял ряд шагов, усыпивших бдительность миротворцев и правительства Южной Осетии. Тбилиси навязывал разведке и спецслужбам заведомо ложное представление о своих намерениях. Важные дезинформационные мероприятия были осуществлены в конце апреля – первой половине мая и в июне, в момент интенсивных войсковых тренировок. В тот период все грузинские СМИ рассказывали о полетах БЛА над территорией Абхазии, что вынуждало ее командование держать треть личного состава в повышенной боевой готовности и ожидать удара с моря. Можно предположить (а для этого имеются все основания), что, преследуя свои цели, США умышленно подыгрывали Тбилиси, настраивая Грузию на военный лад с помощью данных космических средств разведки, якобы подтверждавших, что российские войска "продолжают концентрироваться в Северной Осетии". Дезинформация, поданная американцами, сработала. Саакашвили поверил, что войска России готовятся к наступательной операции, и в ответ отдал приказ об осуществлении "блицкрига";

– третий этап охватывает период с первых чисел до 7 августа и связан с проведением Грузией комплекса мер по обоюдной дезинформации и по сокрытию масштабов и сроков стратегической перегруппировки в зону, непосредственно примыкающую к Южной Осетии, трех бригад (3-я и 4-я бригады в первом эшелоне, 1-я бригада во втором эшелоне). Тайно был осуществлен вывоз из грузинских сел женщин, детей и стариков, а боеспособные мужчины вступили в национальную гвардию и в грузинскую армию;

– четвертый этап отводился обеспечению внезапности первого удара и введению руководства Южной Осетии и Абхазии в заблуждение относительно сроков операции и действий в ее наземной фазе. Были введены строгие меры по сохранению в тайне информации о планируемых действиях и резко ограничивался круг лиц, привлекаемых к планированию операции (детали операции были известны только узкому кругу лиц в правительстве Грузии).

Примечательно, что, уже приняв решение о вторжении в Южную Осетию, Саакашвили продолжал утверждать, что грузинские и юго-осетинские миротворцы 8 августа в Цхинвале намереваются провести переговоры по мирному урегулированию конфликта. Чтобы достичь стратегической и тактической внезапности в проведении операции, Саакашвили 7 августа в 20.00 объявил по телевидению о прекращении огня и неприменении оружия грузинскими войсками. "Давайте прекратим эскалацию и начнем переговоры – прямые, многосторонние, какие угодно! – сказал он. – Давайте дадим шанс миру и диалогу". В то же время, по сообщениям журнала Spiegel, уже к утру 7 августа грузинская сторона сосредоточила на границе с Южной Осетией около 12 тыс. человек и 75 танков.

Уже зная, что нанесение первого массированного удара грузинские войска запланировали на 23.30 7 августа, грузинские миротворцы во главе со спецпредставителем Саакашвили по урегулированию конфликтов Т. Якобашвили прибыли в штаб Смешанной миротворческой группы и приступили к переговорам с командующим группы генералом М. Кулахметовым. Они разошлись уже ближе к ночи, договорившись продолжить переговоры на следующий день в 13.00. Так или иначе ночное вторжение грузинской армии на территорию Южной Осетии явилось "полной неожиданностью" для югоосетинского и абхазского руководства, чья бдительность была усыплена грузинским руководством настолько, что те даже не объявили о мобилизации, а часть танков и боевых машин не заняли заранее оборудованных позиций. Таким образом, военные действия на Кавказе, в том числе дезинформационные мероприятия как важнейшая их часть, наглядно продемонстрировали роль СМИ в сохранении планов в тайне, в усыплении бдительности противника, в навязывании ему своей воли, а также в дезориентации мировой общественности.

ИНТЕРВЕНЦИЯ НАТО И США В ЛИВИИ

В Ливии еще до начала боевых действий находились наземные спецподразделения, в частности из США, Великобритании, Франции и Италии. Они осуществляли мероприятия по разведке и доразведке важных объектов, отслеживанию передвижения руководства Ливии. Военные разведчики и агенты ЦРУ в конце февраля высадились на побережье в районе Бенгази и Адждабии. Части и подразделения сил спецопераций Франции, Англии и Италии приступили к действиям задолго до начала активной фазы воздушной операции. Таким образом, операция стартовала еще до того, как страны международной коалиции договорились о начале авиаударов по позициям сил Каддафи, которые последовали в ночь на 20 марта. При этом лидеры этих стран продолжают заверять, что наземная военная операция не планируется.

Глава военного комитета НАТО адмирал Джиампаоло Ди Паола заявил, что "войск НАТО на территории (Ливии) нет". При этом адмирал не исключил, что военнослужащие того или иного государства – члена альянса могут находиться на ливийской территории, однако НАТО не имеет к этому никакого отношения.

Задачи стратегической маскировки сил НАТО и США состояли в следующем: продемонстрировать единство стран НАТО в борьбе с "кровавым диктатором" и поддержку операции в мировом масштабе; создать иллюзию выборочного нанесения ударов силами НАТО строго по военным объектам Каддафи и одновременную безопасность этих действий для военнослужащих НАТО и для мирного ливийского населения; акцентировать внимание на строгом соблюдении в своих действиях положений резолюции ООН; дезинформировать международную общественность и силы Каддафи относительно успехов ливийской оппозиции и успехов действий НАТО.

Рассматривая действия по оперативной маскировке сил Каддафи, отметим, что при разработке стратегии и тактики действий частей и подразделений учитывались сильные стороны США и НАТО (абсолютное превосходство в воздухе и на море, абсолютное превосходство в вертолетах и тяжелом вооружении). Учитывалось, что данные космической, воздушной и радиоразведки доступны войскам Переходного совета и что в частях разведподразделений Переходного совета постоянно присутствуют представители спецслужб США, Великобритании, Франции и Италии.

Основная ставка в стратегии армии Каддафи делалась на введение в заблуждение космической, воздушной и радиоэлектронной разведок США, Франции и Великобритании. Для этого тяжелое вооружение пряталось в подземных лабиринтах ирригационной системы, создавались ложные позиции командных пунктов и складов с оружием, организовывались ложные радиосети. В маскировочных мероприятиях использовались оборудованные тепловые источники, радиоэлектронные отражатели. Ключевым для сопротивления армии Каддафи было наращивание на протяжении последних 14 лет маскировочных мероприятий, запасов оружия и подготовка населения Ливии для отражения интервенции, знания условий местности, пустыни.

Заметим, что Ливия еще с 80-х годов решала вопросы оперативной маскировки. Большую часть тяжелой боевой техники Каддафи удалось уберечь от бомбежек, заранее спрятав ее в гигантских подземных лабиринтах самой протяженной в мире ирригационной системы – Великой рукотворной реки. Вот мнение офицеров французского атомного авианосца "Шарль де Голль":

"Армия Каддафи применяет такую маскировку, что самолеты НАТО зачастую не в состоянии ни атаковать, ни обнаружить военных или их технику… Мы в жизни не встречали такой ловкости и находчивости, какую проявляют войска Каддафи", – заявил командир авиакрыла авианосца, назвавшийся Хервом. Он при этом сравнил поведение ливийских военных с действиями сербов во время бомбардировок НАТО в Косово в 1999 году.

Использование эффективной маскировки помогло сербам выдержать бомбовый ливень и сократить до минимума потери танков, бронемашин, пусковых установок ракет класса "земля–воздух" и прочей техники. Точные данные о вооружении противоборствующих сторон до сих пор неизвестны. При этом следует отметить, что сведения о вооружении ливийского сопротивления публиковали журналисты, которые имели свободный доступ в отряды повстанцев. В свою очередь, войска Каддафи были практически полностью закрыты для сторонних наблюдателей. В течение всей войны сказать, в каком состоянии находится правительственная техника, было невозможно.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Дезинформационные мероприятия азербайджанской армии насчитывали несколько этапов.

В ходе первого этапа происходило наращивание вооружения, при этом документы, которые по запасам своего вооружения представлял Азербайджан, были явно занижены.

Второй этап продолжался до 31 марта 2016 года – это была непосредственная подготовка к вторжению в Нагорной Карабах. Осуществлялись введение руководства Нагорного Карабаха и Армении в заблуждение относительно сроков операции, а также обеспечение внезапности первого удара и действий в наземной фазе операции. Командование ВС Азербайджана постаралось обеспечить всестороннюю внезапность нападения для успеха своего "блицкрига". С этой целью были предприняты шаги, усыпившие бдительность Нагорного Карабаха и Армении. Можно предположить (а для этого имеются все основания), что Турция, преследуя свои цели, умышленно подыгрывала Баку, настраивая азербайджанцев на военный лад с помощью космических фотоснимков (от НАТО), якобы подтверждавших, что Нагорный Карабах охраняется небольшими силами.

Третий этап, связанный с проведением сторонами комплекса мер по обоюдной дезинформации, охватывает период с 20 до 31 марта 2016 года. Скрывались масштабы и сроки оперативной и тактической перегруппировки двух бригад в зону, непосредственно примыкающую к Нагорному Карабаху.

В отличие от войны 08.08.08, когда был скрытно осуществлен вывод из грузинских сел женщин, детей и стариков, а мужчины призваны в нацгвардию и ВС, азербайджанцы в рамках сокрытия перегруппировки, боясь утечки информации, не эвакуировали население из предполагаемой зоны артиллерийского огня армянской артиллерии, поэтому количество погибших гражданских лиц у Азербайджана было больше, чем у Армении. Для достижения скрытности управления войсками разрабатывались несколько планов операции. Постановка боевых задач осуществлялась накануне, а конкретным соединениям и частям ВС Азербайджана – лишь за несколько часов до начала операции.

В Азербайджане была проделана большая подготовительная работа, включающая реализацию дезинформационных программ, наращивание маскировочных средств и т.п. Маскировочные мероприятия дополнялись жесткими мерами по исключению утечки информации и мероприятиями по выявлению, подавлению и уничтожению органов и средств разведки противника.

В заключение заметим, что процесс принятия азербайджанским президентом, министром обороны и начальником Генштаба с узким кругом доверенных лиц и советниками из турецкого Генштаба решения о массированной провокации против Нагорного Карабаха весьма скандален. И не только потому, что решение нарушало часть подписанных Азербайджаном соглашений, но и потому, что принималось оно намеренно, невзирая на мировое сообщество, да еще и во время саммита по ядерной безопасности (31 марта – 1 апреля), проводимого США. Вообще, надо сказать, в данном регионе стало уже дурной традицией, что масштабные нарушения режимов прекращения огня совпадают по времени с крупными международными событиями.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Мероприятия по дезинформации противника становились составной частью замысла операции Израиля, Грузии, России, США и НАТО, а также Азербайджана. Также резко ограничивается круг лиц, допущенных к разработке полной операции и стратегии и тактике действий.

Во Второй Ливанской войне о соблюдении скрытности можно судить по тому, что за весь период боевых действий не отмечено ни одной публикации или репортажа непосредственно с позиций, занимаемых подразделениями "Хезболлы".

Маскировочные мероприятия дополнялись жесткими мерами по исключению утечки информации и мероприятиями по выявлению, подавлению и уничтожению органов и средств разведки противника. При этом скрывались не только сами объекты, но и следы их деятельности.

При осуществлении маскировочных мероприятий учитывались слабые стороны Израиля, США и НАТО: излишнее доверие данным космической и авиаразведки, электронным базам данных, показаниям электронных приборов; надежда на то, что с ракетными системами, пусковыми установками ПВО, РЛС, командными пунктами в основном будет бороться авиация Израиля, США и НАТО, а не сухопутные войска, хотя авиацию вполне можно обмануть сложными и простейшими маскировочными средствами с использованием радиоэлектронных отражателей, тепловых ловушек, песка, цемента, земли и лопат. Так, в секторе Газа палестинцы преднамеренно в 50–60 метрах от настоящего подкопа выбрасывали землю и имитировали подземелье.

Основная ставка в стратегии армии Каддафи делалась на введение в заблуждение космической, воздушной и радиоэлектронной разведок США, Франции и Великобритании. Для этого тяжелое вооружение пряталось в подземных лабиринтах ирригационной системы, создавались ложные позиции командных пунктов, складов с оружием, организовывались ложные радиосети. В маскировочных мероприятиях использовались тепловые источники и радиоэлектронные отражатели. Ключевым для сопротивления армии Каддафи было наращивание на протяжении последних 14 лет маскировочных мероприятий, запасов оружия и подготовка населения Ливии для отражения интервенции, знания условий местности. При имитации деятельности войск основное внимание уделялось работе ложных пунктов управления. Фактически итоги войны в Ливии показали, что старые маскировочные технологии способны сводить на нет работу современных средств космической и авиаразведки.

В Абхазии военные в большом объеме передавали ложную информацию, но давали при этом и толику правдивой, которую противник мог легко проверить. В перечень сведений входили: ход мобилизации, передвижения войск в дневное время, выход в море катеров, перевод на круглосуточное боевое дежурство подразделений береговой обороны. Однако основу при обмене информацией и доведении приказов, распоряжений составляла фельдъегерская связь.

В ходе азербайджанского "блицкрига" в 2016 году основной акцент в оперативной маскировке отводился обеспечению внезапности первого удара. Поэтому были введены строгие меры по сохранению в тайне информации о планируемых действиях. Резко ограничивался круг лиц, привлекаемых к планированию операции. Детали операции были известны только узкому составу в правительстве. Дополнительно личному составу запрещалась связь по телефону с родными и близкими, а также было организовано прослушивание телефонных переговоров личного состава с членами семей в целях предотвращения утечки информации о сроках операции.

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат Премии имени А.А. Свечина.