Танк смутного времени

О родителях «Арматы» замолвим доброе слово

Анализ истории мирового танкостроения свидетельствует о том, что ключевой задачей, решаемой конструкторами, является создание уникальных боевых машин, радикально отличающихся от тех, что эксплуатируются в войсках. Неудивительно, что каждый из этих проектов носит гриф «Секретно», а в некоторых случаях и «Особо секретно». Не минула чаша сия и разработку, начавшуюся аж в восьмидесятых годах прошлого столетия, но не утратившую перспективность даже спустя почти четыре десятилетия. Речь идет о танке, известном как «Объект 299».

«Танк предельных параметров»

На определенном этапе развития военного сегмента машиностроительной отрасли советскими инженерами-конструкторами была сформирована концепция боевой машины, сформулированная как «Танк предельных параметров». Другими словами, результатом научно-проектных изысканий должна была стать тяжелая боевая машина, обладающая максимально высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, приобретенными посредством внедрения самых передовых технологических решений.

Идеи, высказанные еще в начале восьмидесятых и проработанные с учетом современных возможностей, привели к рождению нового предложения, предусматривающего создание универсального гусеничного шасси с высокой степенью броневой защиты как основы нового перспективного танка. А точнее – не только танка.

Специалисты конструкторского бюро Кировского завода (Ленинград) представили свое видение «танка предельных параметров», в основу которого был положен целый ряд неординарных решений. Ключевой целью проекта позиционировалось радикальное улучшение огневых характеристик на фоне значительного повышения уровня защиты и живучести танка. В качестве приятного бонуса предлагалась высокая маневренность машины на поле боя. Решение этого комплекса задач было невозможно без применения новых и в большинстве своем революционных идей.

В видении сотрудников специального конструкторского бюро транспортного машиностроения (АО «Спецмаш») характеристики «танка предельных параметров» должны были отвечать следующим требованиям:

“ При некоторых доработках кормового отсека, позволяющих разместить десантное подразделение, шасси «Объекта 299» превращалось в мощную боевую машину пехоты с дистанционно управляемой башней ”

боевая масса – порядка 50 тонн;

вооружение ракетно-пушечное с орудием большого калибра, вынесенного за пределы боевого отделения;

использование боеприпасов высокой боевой мощности с возможностью коррекции траектории полета;

семиопорное шасси с регулируемой гидропневматической подвеской;

силовая установка переднего расположения мощностью не менее 1324 киловатт;

максимальная скорость – 95 километров в час и более;

крейсерская скорость – 60 километров в час;

двухместная бронекапсула для экипажа, оснащенная средствами жизнеобеспечения и обеспечивающая автономность боевой работы до 72 часов.

Предложения, предусматривающие сокращение численности экипажа до двух человек, впервые прозвучали при разработке «Объекта 490» или «последнего советского проекта перспективного танка». Именно так его окрестило конструкторское сообщество того времени. Однако получаемые при сокращении экипажа компоновочные преимущества не смогли компенсировать возникающих параллельно серьезных проблем, например с оснащением командирской машины. Поэтому в дальнейшем рассматривался только проект «Объекта 299» с экипажем из трех человек.

Как калибр погубил танк

И все-таки главным побудительным мотивом создания «танка предельных параметров» стало решение о необходимости кардинального усиления огневой мощи новой боевой машины, что сыграло негативную роль в развитии проекта. Полет творческой мысли группы разработчиков практически не знал границ. Так, компоновка боевого отделения предполагала использование настолько смелых технических решений, что их реализация в металле вызывает серьезные сомнения даже сегодня, не говоря уже о производственных возможностях машиностроительных предприятий советской «оборонки» конца восьмидесятых – начала девяностых годов.

Например, артиллерийское орудие калибра 152 миллиметра должно было быть установлено на герметизированной полноповоротной платформе. Считалось, что поворотная камера заряжания и особая конструкция магазина боеприпасов, установленного на поворотном столе, позволят максимально рационально использовать внутрибашенное пространство, обеспечивая стабильность и безотказность процесса заряжания. Однако пушка, оснащенная поворотной каморой, была далеко не единственным компоновочным решением, реализация которого вызывала вполне обоснованные сомнения.

Не менее рискованной идеей оказалось предложение об использовании в качестве боеприпаса «танка предельных параметров» телескопического трансформируемого выстрела. В чем его основная идея? Если совсем просто, то в том, что метаемый снаряд (боевая часть) находится внутри гильзы и со всех сторон окружен метательным зарядом. Что это дает? Уменьшенные в сравнении с выстрелом традиционной компоновки габаритные размеры (1200 против 1800 мм) и простая форма цилиндра, не имеющего сложных внешних обводов, позволяет увеличить механизированный боекомплект боевой машины. Однако для разработки и производства телескопических выстрелов требовались весьма существенные сроки, что при полном отсутствии гарантий положительного результата уготовило ему судьбу выстрелов с зарядом изменяемой конфигурации, предназначенных для одной из модификаций уже упоминавшегося выше «Объекта 490» – танка «Бунтарь». Мягко говоря, перспективы таких выстрелов признали ограниченными.

Таким образом, становится очевидным, что успешное решение всего комплекса сложных и достаточно рискованных конструкторских, технических и технологических решений позволило бы коллективу АО «Спецмаш» создать не просто новый танк, а уникальную по своим характеристикам и эксплуатационным возможностям боевую машину. Шасси «танка предельных параметров» могли быть широко использованы в разработках техники самого разного функционального назначения. Причем не только военной и специальной, но и гражданской. «Объект 299» мог в короткие сроки освоить несколько смежных военных специальностей. Одной из наиболее интересных модификаций новой машины, предлагавшихся к разработке, мог стать ракетный танк. В боевом отделении монтировалась вертикальная ракетная пусковая установка с боекомплектом из тридцати ракет.

При некоторых доработках кормового отсека, позволяющих разместить десантное подразделение (11 человек), шасси «Объекта 299» превращалось в мощную боевую машину пехоты с дистанционно управляемой башней, вооруженной малокалиберной артиллерийской установкой, автоматическим гранатометом и крупнокалиберным пулеметом.

Прорабатывался и вариант использования базы танка в качестве самоходной артиллерийской установки. Достижение этой цели предполагалось осуществить посредством замены лафетной орудийной установки полноразмерной необитаемой башней, вооруженной орудием достаточно крупного калибра – 152 миллиметра и больше.

Чем больше модификаций, тем хуже

Несмотря на все технические сложности и технологические проблемы, первые образцы «Объекта 299» в начале девяностых годов прошлого столетия все же вышли на рубеж заводских и полигонных испытаний. Тем не менее «танк предельных параметров» по решению уже российского правительства в серию не пошел. А разразившийся впоследствии мировой экономический кризис вынудил оборонное ведомство прекратить и дальнейшие испытания «Объекта 299».

В связи с чем мы вспомнили о «танке предельных параметров»? Ответ лежит практически на поверхности. Потому что еще совсем недавно в умах конструкторов «Спецмаша» появилась идея использования наработок по «Объекту 299» в новом перспективном проекте. Однако по порядку.

Современный этап развития танкостроительной отрасли российского оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, равно, как и его будущее, большинство экспертов связывают со знаменитым Т-14, выполненным на платформе «Армата». Причем считается, что в настоящее время в России отсутствует разработка-конкурент этому проекту. Однако еще несколько лет назад такая боевая машина с большой долей вероятности могла появиться.

Инженеры-конструкторы Санкт-Петербургского предприятия параллельно с коллегами из Нижнего Тагила пытались реанимировать наработки по «танку предельных параметров» для использования его платформы в качестве базы нового проекта, получившего наименование «Бурлан».

Ключевой конструктивной особенностью конкурента, как и предполагалось, стало оснащение танка газотурбинной силовой установкой, например новой версией ГТД-1250, обладающей мощностью порядка 1030 киловатт. Вторым моментом, добавляющим привлекательности новой разработке, стало намерение конструкторов достаточно широко использовать элементы активно применяющегося в Вооруженных силах России танка Т-80 – основной боевой машины того времени. Это делало проект «Бурлан» относительно экономичным, а на фоне революционных идей восьмидесятых даже дешевым.

Но несмотря на этот достаточно весомый аргумент, проект, созданный на основе «танка предельных параметров», не получил перспективного продолжения. По результатам проведенных конструкторским бюро «Спецмаш» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не было создано ни одного прототипа или макета. «Бурлан» остался исключительно в бумажном варианте. Почему так произошло?

Объективных причин несколько, но основной, на наш взгляд, следует считать теорию «иррациональности параллельного развития идентичных образцов вооружений». И мировой, и советский опыт показывает, что в этом случае разрабатывается большое количество модификаций основной модели, что значительно осложняет их эксплуатацию и существенно увеличивает фактическую стоимость.

Но вернемся к «танку предельных параметров». Насколько широкими могли бы стать перспективы этого проекта, рассуждать сейчас сложно, поскольку история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако с уверенностью можно сказать одно. Главной причиной краха «Объекта 299» стало его появление в смутное время, буквально не оставившего ему шансов на полноценную реализацию.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года