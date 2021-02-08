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Naked Science

В России впервые разработали ракетный двигатель полностью в цифровом виде

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: Роскосмос

Российские специалисты впервые спроектировали ракетный двигатель без применения бумажных чертежей. В будущем его намерены использовать на новой ракете «Иртыш», известной также как «Союз-5».

По словам главного конструктора НПО «Энергомаш» Петра Левочкина, российские инженеры впервые разработали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, без использования бумажных чертежей. «Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты “Союз-5” полностью в цифровой документации. Более того, согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации», — отметил специалист.

Жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ представляет собой развитие РД-171М, который, в свою очередь, является вариантом советского РД-170. Новый двигатель считают мощнейшим в мире жидкостным ракетным двигателем: за свои характеристики он получил условное обозначение «царь-двигатель».

В качестве топлива двигатель использует керосин, в качестве окислителя — жидкий кислород. РД-171МВ имеет четыре камеры сгорания.

Предполагается, что новое изделие найдет применение на перспективной ракете-носителе «Союз-5», которую создают в качестве замены для «Зенита», производимого на территории Украины.

«Союз-5»

Источник изображения: Роскосмос

Кроме того, ранее РД-171МВ могут применить на сверхтяжелой «лунной» ракете-носителе «Енисей». Отметим, впрочем, что сейчас ее перспективы весьма туманны. Известно, что Россия может отказаться от ракеты в пользу «Ангары»: по крайне мере, на раннем этапе освоения спутника нашей планеты. Ранее отечественные ученые раскритиковали проект «Енисей» за недостаточную проработанность концепции.

Сложности с «Енисеем» не должны сказаться на разработке нового двигателя: на сегодня РД-171МВ уже прошел ряд тестов. Первые огневые испытания двигателя провели в декабре. Все его системы отработали нормально.

Стоит сказать, что сейчас на Западе и в Китае активно разрабатывают принципиально новые — метановые — ракетные двигатели. Предполагается, что по сумме качеств, включая экономичность использования, они превзойдут керосиновые образцы.

Напомним, в прошлом году американская компания Blue Origin поставила United Launch Alliance первый метановый ракетный двигатель BE-4. Его хотят использования для перспективной ракеты-носителя Vulcan: она должна появиться в обозримом будущем и сменить использующую российский двигатель РД-180 ракету Atlas V. Помимо этого, метановый двигатель (знаменитый Raptor) активно разрабатывает компания SpaceX.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-170
РД-180
Компании
Blue Origin
SpaceX
ULA
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Vulcan РН
Луна
Союз-5 РН
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