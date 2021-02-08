Войти
Lenta.ru

В России назвали срок разгрома Польши в случае войны

1430
0
0
Источник изображения: Фото: Alik Keplicz / AP

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков назвал возможный срок разгрома Польши в случае вероятной войны. Соответствующий комментарий эксперта приводит РИА Новости.

«Российские Вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли», — заявил специалист.

По его мнению, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) по боевому потенциалу в три раза уступают российским ракетным комплексам «Искандер». «[MIM-104] Patriot тоже значительно уступают нашей [зенитной ракетной системе] С-400. [Истребитель пятого поколения] F-35 [Lightning II] — да, великолепная машина, но стоимость запредельная», — добавил эксперт.

Таким образом зампрезидента РАРАН по информационной политике прокомментировал сообщения прессы, в которых заявлялось о проведенном Варшавой моделировании гипотетического конфликта с Москвой, по итогам которого польская столица была сдана российской стороне на четвертые сутки войны.

В декабре 2020 года Сивков спрогнозировал «локальное столкновение» России с НАТО из-за Украины и Приднестровья.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Искандер
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
NATO
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
08.02.2021
"Сдались за считанные дни": как Польша проиграла в войне с Россией
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
04.02.2020
Зачем Варшаве американские F-35?
25.01.2019
Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»