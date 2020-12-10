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В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья

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Источник изображения: Фото: Мстислав Чернов / AP

Вокруг России сжимается «петля Анаконды», формируемая юго-восточной частью Украины и Преднестровьем, а также Нагорным Карабахом, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, «Турция, как и в Азербайджане, предоставит Украине военную помощь для ведения операций на юго-востоке страны боевой техникой», в частности, беспилотные летательные аппараты (БЛА). «При этом, учитывая подавляющее превосходство ВСУ [Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"] в боевой технике и вооружении, а также равнинный характер местности, рассчитывать хотя бы на частичный успех, подобный тому, как это имело место в Нагорном Карабахе, нет никаких оснований», — предрекает эксперт.

Сивков полагает, что это приведет к исчезновению на западных границах России «буферной зоны», что создаст благоприятные условия для реализации американской стратегии «Троянского коня». Автор уверен, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины делает высокой блокаду Преднестровья, что «повлечет необходимость вмешательства России с риском прямого, пусть и локального столкновения с НАТО».

В апреле 2019 года Сивков заявил, что американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО).

В марте начальник Генерального штаба Воруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что суть «Троянского коня» заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам.

В феврале начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Дэвид Голдфайн анонсировал разработку Пентагоном стратегии ведения боевых действий, предусматривающую скрытое вторжение в тыл противника.

В марте 2018 года Сивков заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

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Страны
Азербайджан
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
БПЛА
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