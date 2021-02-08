Северный флот и РГО готовят новую экспедицию в Арктику для поиска затонувших подлодок времен Великой Отечественной войны

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Северный флот совместно с Русским географическим обществом (РГО) готовят новую арктическую экспедицию для поиска и обследования боевых кораблей и подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе СФ.

"Экспедиция будет проводиться в акваториях Баренцева и Карского морей в период с февраля по сентябрь 2021 года. В ней будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, а также ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", корабли Кольской флотилии разнородных сил", - заявили в пресс-службе СФ.

Там отметили, что в ходе комплексной экспедиции планируется провести дообследование нескольких кораблей и судов, погибших или потопленных в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море.

"Предполагается провести поиск советских подводных лодок М-122, М-175, гидрографического судна "Меридиан", а также изучение мест ряда бывших минных заграждений, в частности "Бантос -А", на предмет возможного выявления там погибших кораблей", - сказали в пресс-службе.

Основными задачами этой экспедиции на Северном флоте считают "выполнение высокоточной съемки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков - защитников Отечества".