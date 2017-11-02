Ледокол "Илья Муромец" и судно "Эльбрус" до конца года пополнят состав Северного флота
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Ледокол Илья Муромец.
Источник: © Фото : пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, суда имеют большое значение для обеспечения боеготовности, обороноспособности и защиты интересов России в Арктической зоне
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23120 "Эльбрус" и ледокол нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец" пополнят состав Северного флота до конца года. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Суда имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения России в Арктической зоне", - сказал он. Булгаков уточнил, что ледокол нового поколения "Илья Муромец" прибудет в Мурманск до конца ноября, после завершения проверки функционирования всех систем и механизмов.
Ледокол был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола - 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 м.
"Судно тылового обеспечения "Эльбрус" уже находится на Северном флоте, завершает испытания и готовится к процедуре передачи. "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли", - также сообщил замминистра, добавив, что расположенная на судне барокамера для проведения декомпрессии водолазов позволяет ему участвовать в спасательных операциях.
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02.11.2017
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