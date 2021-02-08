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Российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев»

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32 — «убийцами авианосцев». Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — "в колышек"», — рассказал источник.

По словам собеседника, ракета Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев. Он добавил, что современное ПВО авианосных групп имеют «низкую вероятность перехвата подобных целей». Х-32 способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, в том числе радиолокационные станции.

Сверхзвуковая Х-32 была принята на вооружение 2016-м. Максимальная скорость близка к гиперзвуковой, дальность применения — 1000 километров.

5 февраля сообщалось, что в Новосибирске начались наземные испытания демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ) с высокотемпературным сверхпроводниковым (ВТСП) электродвигателем в составе летающей лаборатории Як-40. В ходе испытаний исследовались условия совместимости бортового и ВТСП-оборудования, а также основные режимы работы двигателя.


Лика Миргородская

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Як-40
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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