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Россия испытала самолет со сверхпроводниковым электродвигателем

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Источник изображения: Фото: Фонд перспективных исследований

В Новосибирске начались наземные испытания демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ) с высокотемпературным сверхпроводниковым (ВТСП) электродвигателем в составе летающей лаборатории Як-40, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Испытания, в ходе которых исследовались условия совместимости бортового и ВТСП-оборудования, а также основные режимы работы двигателя, подтвердили правильность использованных решений.

«Успешная реализация данных исследований в перспективе позволит создать отечественные ГСУ и электроэнергетические комплексы для полностью электрических самолетов и вертолетов, отличающихся от существующих образцов авиационной техники более совершенными эксплуатационными характеристиками», — уверены в ФПИ.

В июле 2020 года организация сообщила о проведении в России лабораторных испытаний компонентов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на базе единой ВТСП-платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

В августе 2019 года издание Aviation Week сообщило, что в рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя.

Совместный проект ФПИ и «СуперОкс» по созданию электродвигателя на основе ВТСП начался в декабре 2016 года. В рамках программы предполагается разработка экспериментальных образцов силовых установок мощностью 50 киловатт и 500 киловатт, предназначенных для установки на полностью электрические летательные аппараты.


Иван Потапов

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Як-40
Компании
ФПИ
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
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