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Россия испытала «сверхпроводящий электродвигатель»

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Источник изображения: Фото: Фонд перспективных исследований

В России впервые проведены лабораторные испытания компонентов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на базе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, утверждает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Соответствующая платформа состоит из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя. Испытания продемонстрировали возможность обеспечить электропитание двигателя исключительно за счет специально разработанной аккумуляторной батареи высокой мощности.

Разработку планируется использовать в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки (ГСУ), над которой работают в Центральном институте авиационного моторостроения. Тестирование ГСУ в составе летающей лаборатории намечено на 2020-2021 годы.

В августе 2019 года издание Aviation Week сообщило, что в рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя.

Совместный проект ФПИ и «СуперОкс» по созданию электродвигателя на основе ВТСП начался в декабре 2016 года. В рамках программы предполагается разработка экспериментальных образцов силовых установок мощностью 50 киловатт и 500 киловатт, предназначенных для установки на полностью электрические летательные аппараты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ФПИ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
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