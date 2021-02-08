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В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

То, что в настоящее время в России не нашлось двигателей для ударных беспилотников, является одной из причин отсутствия в стране собственных серийных ударных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью генерального директора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина.

«Не думаю, что это основная причина. Грустно, что их нет, но я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей — 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны», — сказал специалист.

По его мнению, «выше 500 лошадиных сил, скорее всего, не будет поршневых двигателей, там уже газотурбинные начинаются, ниже 50 — электрические установки». «Есть пока вопросы по топливу, будет ли это бензин или керосин. Тем не менее какие двигатели отрасли нужны, с Минпромторгом мы уже определились», — добавил Гордин.

По его словам, катастрофы в отставании России от других стран в двигателях для беспилотников нет. «Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди. У нас как минимум имеются сведения об эксплуатации зарубежных дронов. На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше», — сказал гендиректор.

В октябре 2020 года «Известия» в публикации, посвященной последнему конфликту в Нагорном Карабахе, написали, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками.

В октябре 2017 года американский аналитик Самюэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности китайских, иранских, турецких, американских и израильских.


Иван Потапов

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3 комментария
№1
08.02.2021 09:23
Цитата, q
типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей — 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых
И это говорит гендиректор ЦИАМа..... Кто-то может за чашкой чая рассказать ему об отечественном поршневом авиационном двигателе М-14!? ....о возможности взять  от него два-три цилиндра или рассмотреть 5-ти или 7-ми цилиндровые варианты , учитывая , что крайняя версия двигателя уже с мощностью 450л.с. при 9-ти цилиндрах : то есть одним цилиндром генерируется мощность 50л.с. , двумя -100л.с. .В чём "дикая" сложность работ по М-14 в том числе и по созданию дизеля на его базе.(опыты 30-ых показали , что авиационный дизель получается из бензинового , но падает мощность на 30% , а хотели и превзойти по мощности). Или , ну уж если хотят "напилить" очень много , можно рвануть и на двухрядную  "звезду" , как например сделано с АШ-82 (2 х 7) и предложить на базе М-14 авиационный поршневой 2х7, 2х5, 2х3 и занять цифровое студенчество.
А что воронежцы ? куплены что ли?
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№2
08.02.2021 10:26
Цитата, q
На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше», — сказал гендиректор.
Так и китайцы 40 лет говорят, а воз и ныне там.
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№3
08.02.2021 11:08
Шо вы хотите, товарищ с гандонной фабики, волею судьбы оказавшийся у руля ЦИАМа...
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